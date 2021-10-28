拉加德：通脹持續時間超過預期　歐央行會調整工具

歐洲央行維持三大關鍵利率不變，符合市場預期，同時維持疫情緊急購買項目(PEPP)的1.85萬億歐元規模和每月200億歐元資產購買計劃(APP)不變。歐洲央行行長拉加德表示，PEPP將於明年3月結束，至於是否會使用全部的PEPP額度還有待觀察，並將在12月討論後PEPP政策。

拉加德表示，如果消費者變得更有信心，經濟表現可能會更好，並在今年年底超過疫情前的水平，供應緊縮和能源風險是近段時間影響經濟前景的主要因素。

供應鏈中斷方面，她認為情況持續會使得企業交貨時間大大延長，影響到下個季度的前景，料問題並不會在2022年的第一季度就能解決，但會在2022年內解決。

市場關注歐央行對通脹看法，拉加德重申通脹回升是暫時的，但目前階段的通脹持續時間將超過預期，預計通脹會進一步上升，並在2022年得到緩解，歐洲央行將根據需要調整所有工具。她認為，造成通脹高企的原因在於需求復甦的速度超過了供應的限制和能源價格飛升，如果供應瓶頸持續的時間更長，並進而影響到工資，價格壓力可能會更持久。但從數據來看，拉加德認為沒有理由相信工資會持續增長。