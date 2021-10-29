東方日報B1：航運多阻滯　塞港恐延至下季　全球大劑

葉氏強調，供應鏈危機不是出於船公司方面，而是碼頭吞吐量不足、當地亦沒有足夠的貨車司機接櫃，冀當地政策正視及處理問題。他預期，堵塞情況最少持續至明年第一季。

傳統消費旺季臨近，葉氏認為，整體運費會維持現時水平，強調該企「不想加價」，並將與客戶多簽長期合約。他指，歐美國家因疫苗接種情況理想，經濟復甦及消費需求較強，故加班船亦被派往當地航線，惟擔心其他接種率較低的國家疫情反覆，影響全球經濟。

面對商品市場的供需不平衡，以及航運出現瓶頸，新加坡金融管理局(MAS)早前亦警告，指相關情況將於短期內持續。MAS認為，隨着當地人力市場持續復甦，薪金亦會穩步上升；若疫情穩定後，消費需求將上漲，商業成本將轉嫁至消費價格中。故該機構估計，當地今年整體通脹率為2%，明年則介乎1.5至2.5%。

此外，貿易信用保險公司裕利安宜調查發現，亞太地區逾八成企業表示，受疫情衝擊而導致盈利倒退。其中，盈利下跌介乎11至30%的企業數最多，佔32%；更有10%的企業承認其利潤下降幅度高達50%或以上。

該報告訪問亞太區26個行業，共536位企業負責人，發現盈利能力遭受最大影響的3個行業，分別是電子、食品和服務業。另外，有72%大企業表示，疫情為他們帶來其他影響，其中面臨最大的挑戰包括窒礙其海外市場增長和融資困難。

對於未來一年的業務重點，38%的受訪者將現有業務實現增長列為首要目標；其次是開拓新市場和新客戶，以及通過提高信用和風險管理水平以減少損失，分別有27%及20%。

香港方面，生產力促進局公布，今年第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，其中綜合營商指數升1.6，至48.2，創3年新高，反映本地中小企逐漸從疫情中復甦。5大分項指數中，有4項呈現上升，居首的「招聘意向」錄得51.7，創兩年半以來新高。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆解釋，雖然指數仍低於50的中值水平，但近月內地經濟增長放緩，部分省份因疫情反彈而再實施社交隔離措施，加上房地產市場的監管問題，及各省實施的限電限產禁令，均可能令情況進一步變差。

事實上，季內的「製造業」及「進出口貿易及批發業」指數均錄得下跌。劉氏認為，全球航運問題持續，市場亦憂慮美國聯儲局縮減買債，加上部分國家的變種病毒Delta病例未止，對該外向型行業的中小企帶來一定壓力。

他表示，現時數據未能反映問題對本港中小企的影響，有不少貨物仍在物流途中，貨物無法靠岸或影響商家對新訂單的需求。展望未來，在船期、成本等不確定性的影響下，劉健恆相信相關問題將在明年初的「營商指數」反映。他警告，在航運危機解決之前，進出口業的前景將持續受影響。