Facebook正式改名為「META」

社交媒體巨擘Facebook周四(28日)公布，將公司名稱由「Facebook」改為「META」，公司股票代碼將從12月1日起變更為「MVRS」。公司稱，新名稱將更真實反映其業務及發展。

Facebook股價周四急升2.8%，報321.36美元，市值9,051億美元。

事實上，稍早前已有報道稱Facebook有意改名為「元宇宙」。「元宇宙」(Metaverse)由Meta(超越)加上Universe(宇宙)兩部分組成，可理解為一個平行於現實世界的虛擬世界。

擁有Facebook、Instagram及WhatsApp社交平台的Facebook於周一(25日)公布季度業績，第三季收入按年增35%至290億美元，市場預期為296億美元；淨利潤按年增17%至91.94億美元，每股盈利3.22美元，市場預期為3.19美元。

公司同時表示，將獨立分開旗下「Facebook Reality Labs」(Facebook實境實驗室)的業務作財務匯報。Facebook Reality Labs將包括擴增現實(AR)和虛擬現實(VR)硬件、軟件和內容。公司表示，對這個新部門的投資可能會使2021年的營業利潤減少100億美元。