美股道指收漲239點　標指和納指創新高

投資者聚焦大型科技股業績，美國股市周四(28日)上漲，標指和納指齊創收市新高。道指收報35,730點，升239點或0.68%；標指收報4,596點，升44點或0.98%；納指收報15,448點，升212點或1.39%。

目前已有近40%的標指成分公司公布了財報，其中超過80%的業績超預期，標指公司第三季度利潤預計將增長約37.6%。德銀研究主管Jim Reid表示，盈利起到了幫助作用，並提醒投資者，迄今為止美股財報表現好於長期平均水平，與9月和10月初出現的滯脹悲觀預期相比，財報數據更為健康。

股份消息方面，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦表示跨境互聯網券商屬非法金融活動。中概券商股暴跌，富途股價全日跌12.76%，收報58.47美元；老虎證券全日跌17.18%。

蘋果公司周四公布業績，市場預期全年收入按年增33.5%至3,665.86億美元。蘋果公司股價收報152.57美元，升2.5%。

另外，市場預計亞馬遜第三財季收入為1116.6億美元，僅按年增長16.14%。亞馬遜股價周四升1.59%，收報3,446.57美元。