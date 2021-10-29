供應鏈危機打擊！Apple上季收入遜預期　3年來首次

蘋果公司(Apple Inc.)公布，截至9月25日止財季，收入按年增29%至834億美元，市場預期為848.5億美元，為2018年來首次遜預期；淨利潤按年增62%至205.51億美元，市場預期176.4億美元，每股盈利1.24美元，市場預期1.23美元，公司擬派每股0.22美元。

Apple股價在周四(28日)盤後跌3.6%，報147美元。

行政總裁庫克表示，供應限制的影響將比預期惡化，對假日季度的影響將更嚴重，供應因素造成了60億美元的負面影響。財務總監Luca Maestri預期，供應限制對今財季造成的負面影響要大，而由於不確定性，蘋果沒有提供業績指引預測。

期內，來自的iPhone收入按年增46.9%至388.7億美元，市場預期415.1億美元；Mac電腦收入微增1%至91.8億美元，分析師預期92.3億美元；iPad收入增21%至82.5億美元，市場預期72.3億美元。

其他收入方面，可穿戴設備、居家用品、以及周邊產品收入87.9億美元，市場預期93.3億美元；服務收入182.8億美元，分析師預期176.4億美元。於上季，服務和Mac收入均創歷史新高。