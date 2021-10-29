致富：ESG基金種類多　細心助您挑選　讓您投資更勝一籌

ESG投資，是指將環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）議題納入投資分析和決策框架中，綜合評估企業對環境、社會的正面作用及企業經營的可持續性。ESG議題在全球市場愈趨重要，不少基金公司看準時機，推出以ESG為主題的投資產品，近年金管局更將ESG納入外匯基金投資管理之中，主要投資於與ESG相關的股票資產。

致富財富管理部總經理張德明認為，歐美國家的ESG投資及政策相對較為成熟，內地近年在這方面的發展亦相當迅速，對環保也設有很多的措施和指引。全球三大體系：中國、美國及歐盟將ESG視為核心政策，企業想在三大市場營運，必須採用綠色、保護地球及減碳排等重點策略，確保符合相關法例守則。

張氏續指，企業雖然要花費資金投資在ESG推行策略，但愈早開始，運作便愈成熟，有利提升企業競爭能力。ESG可為企業提高商譽、降低系統性風險、提高營運效率及有助減低應付監管開支，從而增加投資增長的確定性。不注重ESG的企業或有較大的營運風險，例如污染環境引起的訴訟及違規罰款等，這些風險都有可能影響財政表現，最終影響企業盈利及股東回報。

退休人士一般希望投資較具確定性的資產，尤其投資組合內的企業能夠持續發展，張氏認為具備ESG元素的基金會是不錯的選擇。不過，他亦提醒客戶在決定投資選擇前，應該按照個人之風險承受程度來選擇合適的基金，例如退休一族之朋友，風險承受能力可能較低，則可考慮債券或股債混合型的基金；至於較為進取的投資者，則可考慮股票類別的基金。他續指，部分ESG股票基金年內表現不俗，回報亦達25%以上。

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