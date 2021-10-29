納指創新高　比特幣升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.36；港匯見7.7773；離岸人民幣(CNH)報6.3880；美元兌日圓處113.56；歐元企1.1682，英鎊報1.3795。金價企1,800.72美元。布油報83.91美元，紐油處82.80美元。比特幣升3.6%，報6.06萬美元。道指期貨輕微下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●標指和納指齊創收市新高。道指收報35,730點，升239點或0.68%；標指收報4,596點，升44點或0.98%；納指收報15,448點，升212點或1.39%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報25,599點，升43點。

●11月恒生指數夜期收報25,506點，升92點，低水50點，成交12,949張。

●社交媒體巨擘Facebook公布，將公司名稱由「Facebook」改為「META」，公司股票代碼將從12月1日起變更為「MVRS」。

●蘋果公司上財季收入按年增29%至834億美元，市場預期為848.5億美元，為2018年來首次遜預期。

●亞馬遜第三季淨利潤大跌49%至32億美元，市場預期46億美元。公司指，勞動力和通脹對公司期內造成20億美元額外成本。

●連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)公布，於上季，收入按年增31%至81億美元的紀錄新高，市場預期81億美元。

●紐約12月期金收報每安士1,802.6美元，升0.2%。

●紐約12月期油收報每桶82.81美元，升15美仙或0.18%；布蘭特12月期油收報每桶84.32美元，跌26美仙或0.31%。

●英國富時100指數收報7,249點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報6,804點，升50點或0.75%；德國DAX指數收報15,696點，跌9點或0.06%。

●美國公布第三季度國內生產總值(GDP)表現，季內實質GDP年化按季增長2%，遠不及市場預期的2.6%；也是自去年第二季度因疫情而暴跌以來最差的GDP增長表現。