名家筆陣：華增經濟韌性防險

上周一美國財長耶倫再向國會領袖發信，提醒國會雖然批准短期提高聯邦債務上限，但僅能讓聯邦財政支撐到12月3日，呼籲國會作出能帶來「長期確定性」的行動，即提高債務上限，以「保護美國的充分信心和信譽」。美國的債務危機之所以引起多方的關注，原因有幾個。

第一個原因，是美國的債務已經達到了空前的28.4萬億美元，而國內面對經濟、基建、救濟、民生復甦問題，亟待政府撥款支援，更需要及時支付美國國債的本金及利息，若不及時繼續上調債務上限，則無法解決這兩個迫在眉睫的難題。尤其是後者，從未違約過的美國國債一旦無法支付本息，將嚴重損害國家信用，作為目前世界第一大經濟體，會對全球經濟產生重大影響。

第二個原因，則是可能觸發金融危機。美國10年期國債孳息率作為重要的金融指標，決定着金融機構的實際利率、全球債市及股市資金流。

若美國的信用下降，美債的購買者將會從多元的各國政府及大型投資機構，轉為較單一的美國聯儲局本身，導致美債價格下跌，美債孳息率上升，從而可能引致實際利率上調、股票市場崩潰等影響廣泛的後果，甚至觸發全球範圍的金融崩潰。

當然，美國政府若不盡早着手解決債務問題，猶如一直懸於頭上的「達摩克利斯之劍」(大意是指時刻存在的危險)，除非出現生產力重大突破或是發動大規模戰爭獲取利益這種極端情況，否則無法一蹴而就地妥善處理。

目前，美國將債務上限問題延遲處理，其實對於仍然處於疫情之下復甦期的全球經濟來說，是一件好事，讓各國能夠有一段緩衝期，增加自己的經濟韌性、降低國內的經濟風險。

以內地為例，採取更為緩和、穩定的經濟發展策略，在全國範圍內實施限電限產、減少落後產能的措施，並加強各行各業的行業監管措施，防止壟斷。

故此，內地第三季經濟數據不如預期，國內生產總值(GDP)按年僅增長4.9%，其實是預料中的結果，亦是希望能讓在未來面對經濟或金融危機時，能夠盡早淘汰落後產能及競爭力不足的企業，以更有韌性、更健康的產業結構抵抗風險。

香港經貿商會會長 李秀恒