傳Facebook正開發智能手錶　明年或與Apple Watch對撼

Facebook積極轉型，由原來以社交媒體主導，改為拓展虛擬世界。行政總裁朱克伯格表示，「元宇宙」是集團下一個發展前景，並將名稱由「Facebook」改為「META」，反映其重視程度。另外，有消息指META可能正在打造一款智能手錶，有前置鏡頭和圓弧邊框的螢幕，不排除在穿戴領域上與蘋果公司(Apple)的Apple Watch一爭高下。

從外媒取得的照片顯示，META的智能手錶有圓弧邊框螢幕，前鏡頭配置在顯示螢幕的正下方，和一般智能手機一樣看起來是個黑色小圓點，手錶右方有控制鍵，而且有可拆式腕帶。據報，該照片來自操控旗下智能眼鏡的應用程式「Facebook View」，並由一位名叫Steve Moser的程式開發人員分享，開發計劃在公司內部代號為「米蘭」(Milan)。

META的智能手錶外形比較像Apple Watch，而不是一般的健身手環。搭載的相機或可用於視像會議。消息人士稱，該智能手錶已策劃了一段時間，目標最快2022年面世，但最終決策仍有變數，推出時間也可能有變。如果META順利在明年推出智能手錶，將和蘋果新一代Apple Watch正面對決。

除了智能手錶外，META已經上市的裝置包括VR頭戴裝置、Portal視像通話裝置。公司透露，正在開發混合實境(MR)用的頭戴裝置，內部代號為「Project Cambria」。