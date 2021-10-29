【高盛推介】美團逆市向好 資金兩邊部署
2021年10月29日 10:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團本周股價高位回調，當中周一(25日)起計連跌3日，累計跌逾7%後，周四(28日)反彈1.3%。周五(29日)則低開後反彈，現報274.2港元，升約0.7%，逆市上升。
有報道指美團成立特別小組，負責零售相關業務的討論和決議。有券商料美團今年第3季總收入達485億元人民幣，按年升37%。該行並料第3季食品外送和到店業務按年分別增長28%及32%，表現符預期。該行維持對美團「買入」投評，目標價354元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共超過5,000萬元。當中認購證佔約3,370萬元，而周四流入牛證的資金有約140萬元，除了較集中在260元收回區域的產品，遠收回價的產品亦見獲資金流入。
淡倉方面，亦見周四有部分資金轉向流入淡倉，當中認沽證錄得約460萬元資金流入。熊證於周四錄得約30萬元資金流入，並較集中在310元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價270至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團購(25907)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購(24468)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(60612)，與現價有約25元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛(60599)，與現價有約35元收回距離。
美團購25907，行使價320元，2021年12月28日到期，實際槓桿9.5倍，行使價270至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購24468，行使價229元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、低街貨。
美團牛60612，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛60599，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，近35元收回距離遠牛。
美團沽28947，行使價242.22元，2022年1月20日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。
美團熊66052，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
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