【瑞通推介】國壽績後挫4%至近50天線　資金博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續聚焦企業業績，道指周四(28日)收報35,730點，升239點或0.7%，創收市新高。恒指周四收報25,555點，跌73點或0.3%。周五(29日)早段再跌約200點，最低見25,314點，剛好是50天線的位置，暫連跌第4個交易日，最多累跌近820點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,500萬元，反映資金預期後市將見反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

有報道指，阿里巴巴與浙江國資合組的團隊，進入紫光集團破產重組的第二輪競標。另外，雙11促銷活動將至，工信部要求電商平台要立即全面自查自糾零售、金融等相關產品的短訊營銷行為，不得未經消費者同意或請求擅自發送營銷短訊，完善現有短訊營銷預案。阿里周四早段衝上169元後升勢逐步回順，以近全日低位165.2元收市，微升0.4%，10天線得而復失。周五早段好淡爭持，於165元附近上落。周四有約140萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾200萬元淨流入。

中國建材周五公布季績，近日其上市附屬中材國際和北新建材公布的第3季純利皆錄按年倒退，不過亦有券商看好水泥股末季及明年上半年表現。中國建材周四曾挫至9.52元的兩個月低位，全日收跌0.3%於9.7元，4個交易日累挫6.7%。周五早段先偏軟後靠穩，於9.8元以下水平徘徊。其輪證好倉周四錄逾170萬元淨流入。

中信証券公布，第3季度實現淨利潤54.47億元人民幣，按年增長45.84%；前3季度實現淨利潤176.45億元人民幣，按年增長39.37%。中信証券周四先升後回，收報19.28元，跌0.2%，錄三連跌，周五早段先跌後升，曾考驗19元支持力度，其後由低位反彈近4%，高見20元，此亦為近1個月上落區間頂部。周四錄逾60萬元淨流入其好倉。

中國人壽第3季純利75.27億元人民幣，按年下跌54.5%，主要由於傳統險準備金折現率假設更新所致；今年首3季純利按年升3%至485.02億元人民幣；新業務價值同比下降19.6%。中國人壽自上周升抵14.5元的3個月高位後開展調整，周四收跌0.7%於14元，為第5個交易日下跌。周五早段弱勢持續，跌至13.4元，下挫約4%，連失20天和100天線。周四有近50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流入。

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