【高盛推介】騰訊窄幅上落　宜選中年期產品控風險

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自月中反彈重上500港元大關後股價窄幅上落，過去兩周於480至515元間徘徊，其引伸波幅也連日下跌，影響窩輪表現。周五(29日)早段股價再度回調，現報484.2元，微跌約0.8%。投資者選擇產品時需謹慎篩選條款，以控波幅風險。

觀察個股輪證資金流向，以本周一(25日)起計，4個交易日則共錄得約6,000萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

牛熊證方面，可見牛證於周四(28日)繼續獲資金流入，並較集中在440元收回區域的遠牛。周四部署熊證的資金主要沽出遠熊，並見有部分轉倉至510元收回區域的貼熊產品。

觀察港股通資金流向，騰訊於周四獲北水轉向買入，錄得約3,500萬元資金淨買入。

騰訊購23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿。

騰訊購24833，行使價500元，2021年12月28日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、高槓桿。

騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿11.1倍，價外、低街貨。

騰訊牛56324，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，高槓桿近牛。

騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿9.7倍，行使價485元以下產品中，槓桿最高之一。

騰訊沽29196，行使價380元，2022年3月23日到期，實際槓桿6.9倍，價外、低街貨。

騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高

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