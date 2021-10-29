全球通脹似失控！內地紙商「一日一個價」

綜合媒體報道，受限廢令、限電及煤炭等大宗商品漲價影響，中國造紙業出現漲價潮，上游造紙龍頭甚至一天就發出6張「漲價函」。業內人士分析，年底前仍是傳統旺季，紙價將維持高位上漲趨勢。

據悉，於周一(10月25日)下午，玖龍紙業1天內連發4封「漲價函」。僅僅過了一天，周二(10月26日)，玖龍紙業再次發出6張「漲價函」，宣布自11月1日起，旗下7大基地將全面調升瓦楞紙、牛卡紙價格，漲幅普遍在每噸100元人民幣。玖龍紙業在「漲價函」中提到，本次價格調整是由於廢紙、煤炭、化工等原輔料持續大幅漲價，導致造紙成本飆升。

文化用紙也齊步上漲。10月以來、金光紙業、晨鳴紙業、華泰紙業等紙企，先後對旗下的文化紙發布漲價通知，漲幅普遍在每噸300元。加價的理由是受動力煤(發電用)等能源、化工原材料價格大幅上漲影響；華泰紙業更明確表示，因生產成本增加，公司已處於全面虧損。

一家山東的紙品公司表示，從去年9月開始紙價就一直漲，今年3月有回落一點，5月又開始漲，經過幾個月的震盪，9月又迎來新一波漲價潮。業界分析指出，下半年是造紙行業的傳統銷售旺季，各類原材料依然維持高位，紙價預計在年底前仍會上升。