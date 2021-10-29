二手樓價指數較8月歷史高位跌約2.7%

中原城市領先指數最新報186.17點，按周跌0.18%，即連跌5周，並較8月份歷史高位跌約2.7%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.77點，按周跌0.07%。CCL(中小型單位)報186.81點，按周跌0.09%。CCL(大型單位)報182.76點，按周跌0.72%。四大整體指數齊連跌5周，是2019年10月(106周)以來首見，CCL累跌2.30%、CCL Mass累跌2.36%、CCL(中小型單位)累跌2.10%及CCL(大型單位)累跌3.36%。

樓價結束高位爭持，回軟3周計，CCL累跌1.46%，CCL Mass累跌1.76%，CCL(中小型單位)累跌1.46%，CCL(大型單位)累跌1.48%。樓價破頂後窄幅回軟，展望CCL回軟後很快找到支持，並於高位反覆徘徊。

受北部都會區利好消息帶動，新界兩區樓價企穩。新界西CCL_Mass報177.05點，按周跌0.35%，繼續高位企穩。新界東CCL_Mass報201.40點，按周升0.17%，連升2周共0.44%，並連續3周企穩200點水平。港島CCL_Mass報191.46點，按周升1.81%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報180.59點，按周跌1.46%，連跌7周共4.93%。