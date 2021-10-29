【產經直播】港股又要睇淡？
2021年10月29日 16:13
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港股連跌4日，恒指周五(29日)再跌178點，成交淡靜，全日只有1,262億港元，而全周累挫749點。市底又轉弱？部署淡倉反而值博？港股11月要睇淡？
比亞迪(01211)季績遜預期，第三季盈利約12.7億元人民幣，按年跌27.5%，股價失守300元，趁回吐可否撈貨？同系比亞迪電子(00285)首三季業績，純利21.57億元，按年跌50.2%，股價跌逾一成，有貨投資者要止蝕？
金融股是拖低大市元兇，內險股向下，中國人壽(02628)第三季純利錄75億元人民幣，按年跌54%，首9個月新業務價值按年下降19.6%，股價跌逾3%。高盛將中國人壽目標價由20元降19.45元，前景難有起色？
啤酒股逆市做好，百威亞太(01876)連彈第二日抽升，周五再彈4%。公司第三季純利升逾一成，惟銷量跌6.1%至25.86億公升。管理層指核心品牌由下個月起，在中國特定城市加價3%至10%，加價可否抵銷銷量下跌影響？
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