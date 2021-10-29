道期跌66點 金價企1795美元
2021年10月29日 16:16
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美匯指數報93.41；港匯見7.7751；離岸人民幣(CNH)報6.3883；美元兌日圓報113.62；歐元企1.1669，英鎊處1.3786。金價報1,795美元。油價微升，布油報84.57美元，紐油報83.06美元。比特幣於6萬美元上落。道指期貨跌66點。
●市後關注點
-20:30 加拿大8月國內生產總值（GDP）
-21:45 美國芝加哥10月製造業採購經理指數（PMI）
-22:00 美國密歇根大學10月消費者信心指數
●恒生指數收報25,377點，跌178點或0.7%。國企指數收報8,961點，跌90點或1%；科技指數收報6,375點，跌69點或1.08%，主板成交1,262億港元。比亞迪股份連日回吐，股價失守300元，跌1.7%。 https://bit.ly/3CsmmkG
●滬深股市倒升28點，消費股強。 https://bit.ly/3Bkrwhv
●中國經濟：
-中汽協料10月後汽車製造業利潤或現負增長。
-網信辦就數據出境安全評估辦法徵意見。
-Canalys：內地上季智能手機出貨量跌5%。
-發改委：煤炭價格存在繼續回調空間。
●暴雨侵襲美國棉產地，棉花期貨價格飆升。
●以太幣突破4,400美元，創歷史新高。
●《魷魚遊戲》熱潮持續，魷魚幣價格曾暴升24倍。
●全球智能手機Q3出貨量下跌，iPhone逆市增兩成。
●傳Facebook正開發智能手錶，明年或與Apple Watch對撼。
●按證公司：定息按揭計劃轉為恒常化，免壓力測試。
●轉數快11月14日進行系統維護，期間暫停服務。
●余偉文：商業數據通路線圖下周公布，轉數快下月再作測試。
●香港未來3至4年私宅潛在供應9.4萬伙，按季減少。