美聯劉嘉輝：私宅施工量持續偏低影響數年後落成量

運輸及房屋局公布最新第三季私人住宅一手供應資料，施工量及落成量按季都下跌，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年首三季施工量累計僅7,200伙，較去年全年11,800伙低約39%，假如第四季施工量未能提速，連續兩年於低水平的話，相信會影響數年後的落成量亦將跟隨處於偏低水平。

他補充，雖然新一份施政報告發表「北部都會區」、「明日大嶼」等計劃，並會大量增加土地供應，但計劃發展需時，短期供應難因此而大增，

至於落成量方面，隨著第三季按季回落，導致今年首三季合共暫約11,200伙，僅佔政府今年全年落成量預測約18,230個約61.4%，即第四季落成量要高達7,000多個單位才能達標。

劉續稱，今年落成項目中，不少於樓花階段已推出市場發售。據美聯物業房地產數據及研究中心預測，2021年年私樓落成量約17,000個之中，綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，截至今年10月27日為止，當中已售出逾13,900個單位，即售出單位超過八成。故除非潛在供應有大突破，否則未來每年一手供應亦難以大幅攀升

上季未來3至4年新供應數字按季同樣下跌至9.4萬個，而自2016年以來，接近6年每季一直於9.2萬至9.8萬伙間徘徊，並未能突破至逾10萬伙水平，相信是與土地供應未能大幅增加有關。