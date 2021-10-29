東奧又關港交所事？旗下慈善基金捐50萬撐香港運動發展

講到明係慶祝東奧有好成績，當然唔少得一班出心出力嘅運動員啦，包括東奧銅牌得主「牛下女神車」李慧詩、滑浪風帆第七名嘅陳晞文，同埋以總成績第23名完成生涯首個奧運賽事嘅划艇選手洪詠甄。另外仲有「大大師兄」前單車世界冠軍香港代表兼奧夢成真副經理黃金寶。

香港交易所主席史美倫話，港交所全力投入支持社區發展、肩負企業社會責任。香港運動員喺今年的東京奧運會上向世界展現出東方之珠嘅璀璨光芒，佢個人十分敬佩佢哋嘅堅韌鬥志和決心，形容呢啲元素都係港交所一直以來堅守嘅價值。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇仲話，今日敲嘅鑼，唔止係慶賀運動健兒攞到好成績，仲係宣揚團隊合作、多元包容同追求卓越嘅精神，而呢啲精神，對公司業務營運同社區發展都非常重要，相信每個人共同實踐呢啲價值，香港聽日一定會更好架！

港協暨奧委會於2012年推出奧夢成真計劃，是根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的認可慈善機構，致力安排已計劃退役和退役運動員到資源匱乏的學校擔任教練，為學生提供運動訓練及傳授運動知識，傳承奧林匹克精神。