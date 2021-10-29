皇冠度假集團在華非法招賭　以逾7億達成和解

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下的博彩公司皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，公司周五(29日 )公布，以1.25億澳元(逾7億港元)與原告人的一方達成和解，結束一件集體訴訟，但不就案中指控承認任。案情指，公司因2016年在華非法招賭而導致澳洲股民損失慘重。

事發於2016年10月，皇冠前後共19名員工在中國內地涉嫌非法招賭被捕，當中3名為澳洲藉人員，事件引起中澳兩地回響。皇冠股價在當年10月17日單日大挫14%，促使了律師事務所Maurice Blackburn代表投資者發起集體訴訟。

案件原訂本周審理，但皇冠發公告表示已用錢解決。並進一步指，今次和解是一項商業決定，不承認有任何錯失，集團會就賠償與保險公司進行商討，相信部分和解金可透過保險賠償取回。

皇冠事件愈揭揭臭，本周二(26日)公司被維多利亞省最高級別的調查機構皇家委員會評為不適合持有賭牌，該省政府立即派員進駐公司，進行為期兩年的整改。

根據新公開的調查資料，大股東帕克承認公司的管治有很多疏忽。而他本人作為公司旗下皇冠珀斯賭場的主席，更是在自2013年起的4年內因為離開了澳洲而沒有參與該賭場的董事會會議。他承認當年如不出席董事會會議，就應該一早辭去該賭場的主席職務。

事件源於2019年公司被多家澳洲媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的疊碼仔或涉嫌販毒。引起澳洲新南威爾士省、維省和西澳省先後對公司進行調查。其中新省調查專員已於今年初將皇冠評為不宜持有賭牌，其悉尼新物業亦早於去年底被禁開賭。