樓價UPDATES：第一城售價跌穿600萬元

二手樓價持績回落，沙田第一城一個頂層單位，減價約20萬元後沽出，成交價不足600萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨10月份暫錄得4宗買賣，包括35座中層7室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享池景及海景，兩房樓王，區內極罕有放盤，叫價960萬元，放盤一日即以908萬元易手，實用呎價18,196元，新買家屬投資客，買入單位收租。

●鰂魚涌太古城10月暫錄約20宗買賣，較上月同期上升，屋苑綠楊閣高層F室，實用面積約897方呎，套三房間隔，叫價約1,800萬元，議價後以1,700萬元成交，實用呎價約18,952元，新買家購入作換樓之用。

●大坑龍濤苑1座低層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望山景，以730萬元易手，實用呎價14,012元，新買家屬於用家，原業主於2007年7月以240萬元買入，持貨14年帳面獲利490萬元，單位升值逾2倍。

●堅尼地城嘉輝花園C座高層6室，實用面積約314方呎，兩房間隔，望山景，近日以683萬元沽出，實用呎價約21,752元，新買家由於急於睇樓，即睇即場簽約入市。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道7號高層B室，實用面積約509方呎，原則兩房間隔，上月開價830萬元，最新以792.8萬元成交，實用呎價約15,576元，新買家為同區上車客，經連番議價終決定購入自用。

●荔枝角美孚新邨3期百老匯街72號中層D室，實用面積約704方呎，三房間隔連大露台，放盤3個月，原先開價960萬元，新近以890萬元易手，累減70萬或約7.3%，實用呎價約12,642元。

●荔枝角美孚新邨10月暫錄約18宗買賣，平均呎價約13,221元，包括2期百老滙街15號中低層B室，實用面積約446方呎，兩房設計，望內園景，放盤約1個月獲承接，原先叫價720萬元，議價後調減約2.8%，以700萬元成交，實用呎價約15,695元。

●長沙灣喜薈1座低層D室，望球場景，兩房間隔，實用面積約507方呎，以約19,500元放租兩星期，吸引區內客洽詢，議價後減價1,300元，以18,200元租出，實用呎租約35.9元，新租客為一家三口家庭客，為鄰近父母居住方便照應，睇樓後即決定承租。

●紅磡黃埔花園10月暫錄約15宗二手買賣，平均實用呎價約17,011元，項目5期5座高層E室，實用面積約503方呎，兩房間隔，最新以860萬元成交，實用呎價17,097元。

●黃大仙怡庭居1座高層C室，實用面積約279方呎，開放式間隔，原先開價520萬元，放盤半個月，減價20萬元或3.8%，終以500萬元成交，實用呎價約17,921元，原業主於2009年購入，當時作價145萬元，持貨12年帳面賺355萬元，期內升值約2.4倍。

●啟德龍譽1A座高層A室，實用面積約832方呎，套三房間隔，放盤1星期租出，單位原先叫價32,800元，輕微調減800元，每月租金32,000元，實用呎租約38.5元，業主於2020年5月以2,690.2萬元購入，回報率約1.4厘。

●啟德OASIS KAI TAK第1座低層D室，兩房間隔，實用面積約485方呎，以約21,000元放租兩個月後，吸引外區客洽詢，終以19,000元租出，實用呎租約39.2元，新租客為單身人士，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●沙田第一城38座頂層戶，實用面積約304方呎，兩房改一房間隔，原先叫價620萬元，放盤5個月，減幅3.2%，獲買家以599.9萬元承接，實用呎價19,734元，原業主於2018年2月購入上址，當時作價535萬元，持貨逾3年帳面獲利64.9萬元，期內升值約12%。

●沙田御龍山5座低層D室，實用面積約689方呎，套三房間隔，放盤1個半月，原先叫價1,250萬元，以1,238萬元沽售，實用呎價17,968元，原業主於2017年6月以978萬元購入，持貨4年多至今沽售，帳面獲利260萬元，單位期內升值約27%。

●沙田居屋愉翠苑R座低層4室，實用面積約516方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原先於未補價第二市場叫價565萬元，減價20萬元，減幅3.6%，以560萬元沽出，實用呎價約10,853元。

●馬灣珀麗灣21座中層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，附設露台，9月中叫價690萬元，累減40萬元，以650萬元沽出，實用呎價約12,218元，新買家為外區上車客，睇樓多月，見施政報告落實大力發展新界北及大興基建，即加快入市。

●荃灣海之戀7座中層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，享海景，叫價902萬元，新近以862萬元易手，實用呎價約22,046元，新買家為上車客，近期認購多個新盤均未有中籤，見施政報告後預計遲買樓價只會愈貴，遂回流二手市場入市。

●粉嶺中心10月暫錄約5宗買賣，其中H座高層4室，實用面積約366方呎，兩房間隔，議價後以522萬元獲承接，實用呎價約14,262元，新買家為用家，原業主則於2015年以280萬元購入，持貨6年帳面獲利242萬元，單位升值約86.4%。

●粉嶺逸峯10月暫錄約3宗買賣，包括3座中層B室，實用面積約509方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以738萬元獲承接，實用呎價約14,499元，原業主則於2018年以690萬元購入上址，持貨3年帳面獲利48萬元，單位升值約7%。

●大埔太湖花園2座低層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望園景，原先開價550萬元，放盤兩個月，減價30萬元或5%，以520萬元易手，實用呎價約14,648元，原業主於2017年9月購入，當時作價450萬元，持貨約4年帳面賺70萬元，期內升值約16%。

●大埔白石角嘉熙5座中層F室，實用面積約325方呎，一房間隔，議價後13,000元租出，實用呎租約40元，原業主於2018年以704萬元購入。

●大圍盛世1座北翼中層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，原先開價1,900萬元，放盤1個月，減價30萬元，減幅1.6%，最終以1,430萬元沽出，實用呎價18,890元。

●馬鞍山嵐岸7座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，日前以810萬元易手，實用呎價約16,598元，新買家為用家，原業主於2006年以266萬元購入單位，持貨15年帳面獲利約544萬元，單位升值約2倍。

●西貢曉嵐閣1座單位，實用面積約1,080方呎，套四房連工人房間隔，望山景，連約850方呎天台，原先叫價1,600萬元，以1,500萬元連車位成交，實用呎價13,889元，原業主於2017年10月以1,400萬元購入，持貨4年帳面獲利100萬元，期內升值約7%。

●將軍澳區10月暫錄178宗買賣，有望追平上月全月212宗，區內指標新都城暫錄約12宗，其中2期11座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，成交價725萬元，實用呎價約19,972元。

●將軍澳維景灣畔13座高層B室，實用面積約463方呎，一房間隔，新近以810萬元易手，實用呎價約17,495元，屋苑10月暫錄約11宗二手買賣，現時約有145個放盤，入場費由780萬元起。

●將軍澳君傲灣3座高層G室，實用面積約452方呎，兩房連露台間隔，於本月初放盤，原先叫價820萬元，一口價減12萬元，減幅1.5%，獲區外買家以808萬元承接，實用呎價約17,876元。

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