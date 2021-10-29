美股個別發展　亞馬遜股價挫5%

美股納指周四創下歷史新高，惟收市後兩大科企蘋果及亞馬遜業績表現均遜預期，令大市表現受壓。道指早段升62點，至35,793點；標指跌24點，至4,571點；納指跌121點，至15,327點。

雖然美股仍於高位附近徘徊，惟富國銀行策略師Christoper Harvey指出，市場情緒或過分樂觀，做淡美股的倉位整體偏低。他認為，長遠而言這種情況會令人擔憂，因為淡倉通常有助於在遭遇意外風險或衝擊時緩解市場的波動。惟該行估計，業績期過後整體淡倉水平或有所回升。

受累供應鏈危機，亞馬遜業績遜預期，股價跌4.9%；蘋果公司(Apple Inc.)股價挫3.6%。

全球能源危機及油價飆升下，油企業績表現強勁，雪佛龍截至9月底止季度收入按年增長82.85%，至447.1億美元；並且純利61.11億美元，虧轉盈，其股價升15%至114.85美元。埃克森美孚上季同樣扭虧為盈，錄得純利67.5億美元；每股經調整盈利為1.58美元，為4年來最高，其股價升1%。

威騰電子上季淨利潤6.1億美元，按年扭虧為盈，惟按季倒退2%。公司受累於供應鏈問題，其業績指引亦偏向保守，其股價曾挫12.4%，低見50.15美元。