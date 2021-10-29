滙豐控股遭港交所剔出可發行輪證名單
2021年10月29日 22:06
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今年以來在港上市的新經濟股仍備受監管風暴困擾，惟傳統經濟股亦難望一枝獨秀，皆因資金的投資取向經已改變。即使新經濟股遇上調整，資金亦不一定直接流入傳統經濟股。香港交易所(00388)公布新一季合資格發行認股證、牛熊證和界內證的名單，昔日「股王」滙豐控股(00005)竟然「爆冷」被剔出，便是典型例子！
港交所周五公布窩輪牛熊證的相關資產名單，即11月8日起季度，發行商未能發行滙控的牛熊證。至於已上市的滙控牛熊證仍可繼續交易，直至到期或發生強制收回事件。
瑞萬通博香港上市產品銷售部主管葉子健表示，港交所一般會因應相關資產的流通市值和成交金額決定每一季的名單，而印象中今次是業界首次未能發行滙控牛熊證。這情況或反映傳統行業股票對投資者的吸引力已大不如前。
他以今年8月至10月28日的成交額為例，滙控牛熊證的日均成交金額佔全部個股相關資產約0.6%，在46隻個股相關資產之中排名第25位，其街貨總值1,858萬元，排名第11位。而截至周五，市場上共有107隻滙控牛熊證。連同滙控窩輪，料目前相關衍生產品的選擇仍充裕。
瑞萬通博上市產品銷售部董事葉文炘補充，來季發行商可發行贛鋒鋰業(01772)相關牛熊證，由於此個股目前未有上市期權，增加發行商的對沖難度及成本，令其窩輪的引伸波幅長期處於高水平，故相關窩輪的實際槓桿僅約4至5倍。