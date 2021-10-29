滙豐控股遭港交所剔出可發行輪證名單

港交所周五公布窩輪牛熊證的相關資產名單，即11月8日起季度，發行商未能發行滙控的牛熊證。至於已上市的滙控牛熊證仍可繼續交易，直至到期或發生強制收回事件。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管葉子健表示，港交所一般會因應相關資產的流通市值和成交金額決定每一季的名單，而印象中今次是業界首次未能發行滙控牛熊證。這情況或反映傳統行業股票對投資者的吸引力已大不如前。

他以今年8月至10月28日的成交額為例，滙控牛熊證的日均成交金額佔全部個股相關資產約0.6%，在46隻個股相關資產之中排名第25位，其街貨總值1,858萬元，排名第11位。而截至周五，市場上共有107隻滙控牛熊證。連同滙控窩輪，料目前相關衍生產品的選擇仍充裕。