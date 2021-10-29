證監會與金管局檢視中介人利潤幅度及其他作業手法

香港證監會與金管局就利潤幅度及其他作業手法向中介人致通函，兩家監管機構檢視了選定的中介機構處理有利價格差異的手法，並留意到中介機構替客戶進行交易時可能會產生利益衝突。

部分中介機構沒有制定適當的監控和監察措施，以確保依循收費表或與客戶達成的雙邊定價協議來收取利潤幅度或費用；並無提供清晰而詳細的指引，以規管如何訂立雙邊定價協議。又發現到一些中介機構沒有遵守交易相關披露規定。

，選定的中介機構的作業手法各有不同：有些將有利的價格差異所帶來的收益全數轉交予客戶，而另一些則會保留全部或部分收益。部分中介機構並無就處理有關收益的方式，制定妥善的政策及程序，包括:若中介機構在某交易中以代理人身分替客戶行事，便不應保留有利的價格差異所帶來的收益。若中介機構在背對背交易中以主事人身分行事，其可保留有關收益，但前提是其應就此安排向客戶作出披露或與客戶達成協定。

證監會與金管局提醒，中介機構應制定妥善的政策、程序及監控措施，以規管如何處理在交易後的利潤幅度修訂、有利的價格差異、定價安排，並確保就任何雙邊定價安排與客戶達成書面協定，在訂立交易前或訂立交易時，以書面形式向客戶披露金錢及非金錢收益。中介機構需要制定充足的匯報機制，備存妥善的紀錄。