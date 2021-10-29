港新股年內籌2948億元　全球排名碌落第四

內地重拳監管導致股市波動，拖累本港上季新股總集資額急劇放緩至僅62億美元，年初至今更只集資378億美元（約2,948.4億港元），令香港在新股集資榜跌出三甲，落得第四名。市場消息指，阿里巴巴（09988）有份投資的中國農村電商匯通達亦正考慮將在港上市計劃延至明年進行。

與此同時，有企業「逆市」招股。中國貨運物流供應商安能物流（09956）計劃周六起至下周四招股，每股招股價介乎13.88至16.88元，發行約8,022萬股，集資約13.54億元；每股500手，入場費8,525.04元，預期11月11日掛牌。

據外媒報道，美國運動鞋品牌Skechers正與顧問商討亞洲業務戰略計劃，包括來港上市集資15億美元。至於威馬汽車（WM Motor）因上海科創板上市進程停滯不前，計劃轉戰香港市場，正在與瑞信商討有關事宜，最快今年底或明年初遞交申請。

另邊廂，香港證監會就本港資本市場交易的操守規定發表諮詢總結，以釐清中介人的角色，並訂明他們在簿記建檔、定價、分配及配售活動中應達到的操守標準，將於下月刊憲修訂相關準則及指引，明年8月5日生效，相信有關操守規定有助確保香港的規定符合全球監管標準及期望，亦能處理一些不當行為。

證監會是次接獲41份意見書，大部分回應者同意建議的規定的原則及目標，亦原則上贊同有關「兼任保薦人」的建議。根據「兼任保薦人」的規定，將只應用於主板上市的新股，至少須有一名包銷銀團主事人同時擔任保薦人，而該保薦人必須獨立於上市申請人。

香港聯交所公布諮詢文件，建議擴大《上市規則》第17章的適用範圍至涵蓋上市公司股份獎勵計劃，並就此徵詢市場意見。同時建議修訂條文的一些特定要求，如界定合資格參與者，以及設有計劃授權限額，以不多於發行人已發行股份的10%為限。諮詢為期兩個月，至12月31日結束。