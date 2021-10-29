缺工嚴重　內地製造服務業人手荒

疫後「缺工」已成為全球化現象！內地人社部公布今年第三季全國「最缺工」的100個職業排行，發現服務人員和製造人員的需求量最大，其中排名前10的「最缺工」職業分別為：營銷員、餐廳服務員、商品營業員、保安員、快遞員、家政服務員、保潔員、市場營銷專業人員、焊工和客戶服務管理員。

據介紹，數據是採集各定點監測城市公共就業服務機構人力資源市場「招聘需求人數」和「求職人數」缺口排名前20的職業崗位信息，綜合考量崗位缺口數量、填報城市數量等因素，經加工匯總整理而成，排名居前的缺工程度較大。

從崗位需求看，社會生產服務和生活服務人員、生產製造及有關人員兩個大類職業需求保持旺盛勢頭。從100個職業分布看，有74個屬於上述兩大類職業，佔主體地位。另外，房地產調控效用陸續浮現，房地產經紀、儀器儀錶製造工退出前10。

報告顯示，第三季招聘需求和求職人數按季均有所降低。從「最缺工」的100個職業看，招聘需求人數，以及求職人數分別按季減少27.56%以及19.15%，至111.4萬及51.7萬人；缺口數從次季102.1萬人下降至69.6萬人，降幅31.83%。