「惡搞」虛幣有新寵　魷魚幣兩日升逾73倍

早前熱爆的韓劇《魷魚游戲》(Squid Game)「踩入」虛擬貨幣！有遊戲平台推出同名虛擬遊戲，更推出「魷魚幣」（SQUID），倣效劇中的闖關模式，玩家可透過遊戲通關而獲取更多代幣，並能兌換成其他虛擬貨幣。受韓劇《魷》的風潮影響，「魷魚幣」由周四的0.08美元，飆升至的5.97美元，兩日內升幅超過73倍，市值衝破4.71億美元。

參加該線上遊戲必需先持有「魷魚幣」，並預付每輪遊戲的入場費，某些關卡還需額外購買NFT（非同質化代幣）作為裝備，包括《魷》最為經典的紅粉色西裝警衞造型。有外媒估計，以目前「魷魚幣」的升勢，若想參加最後一輪競賽或需要花費約1.5萬至3.3萬美元，且未計購買NFT裝備的款項。

「魷魚幣」於本月20日開放預售時1秒售罄，成為繼狗狗幣（DogeCoin）、柴犬幣（Shiba）之後，又一以「惡搞」而大獲成功的虛擬貨幣。除了因主題特別而受媒體關注外，他們最大的特色是「莫名其妙」的飆升，令投資者無法預料。

受惠「以太坊2.0」的核心Altair升級完成，以太幣再創歷史新高，一度觸及4,405美元，24小時內飆漲達6.94%。雖然比特幣（Bitcoin）目前市值仍高踞首位，但以太幣早已超越比特幣成為區塊鏈中最常用的貨幣，從NFT以至DeFi（去中心化金融），以太坊的網絡應用正持續增加。

此外，目前以太幣區塊鏈已存在超過3,000款DApps（去中心化應用平台），而「以太坊2.0」核心、基於PoS（權益證明）運行的Altair正式升級完成，未來挖礦活動或成「絕響」。