百富環球證實遭FBI調查　與高陽科技周一復牌

集團並不知悉亦無發現有關當局就關於搜查及面談相關的主題事項或目的所發佈的聲明。公司董事會並不知悉任何就該事件對集團提出的相關指控。

Pax US已恢復正常運營。儘管圍繞該搜查及媒體文章的報道已引來集團業務合作夥伴等的關注及詢問，惟集團並無發現經營及或業務的任何重大不利變動。根據目前已知的事實和情況，公司預計這不會對集團產生任何重大財務影響。

公司已向聯交所申請公司股份恢復買賣，自2021年11月1日上午9時正起生效。