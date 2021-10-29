百富環球證實遭FBI調查 與高陽科技周一復牌
2021年10月29日 23:05
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百富環球(00327)表示，於2021年10月26日美國聯邦調查局(FBI)及海關及邊境保護局的官員對公司全資附屬公司Pax Technology, Inc.(Pax US)的佛羅里達辦事處及倉庫執行法院授權的搜查，取走若干物品，並與若干Pax US的僱員進行面談。
集團並不知悉亦無發現有關當局就關於搜查及面談相關的主題事項或目的所發佈的聲明。公司董事會並不知悉任何就該事件對集團提出的相關指控。
Pax US已恢復正常運營。儘管圍繞該搜查及媒體文章的報道已引來集團業務合作夥伴等的關注及詢問，惟集團並無發現經營及或業務的任何重大不利變動。根據目前已知的事實和情況，公司預計這不會對集團產生任何重大財務影響。
公司已向聯交所申請公司股份恢復買賣，自2021年11月1日上午9時正起生效。
持有百富權益的高陽科技(00818)表示，百富業績貢獻集團2020年度之經審核溢利約38.7%及今年6個月之未經審核溢利約5%。根據目前已知的事實和情況，公司預計不會對集團產生任何重大財務影響。公司已向聯交所申請其股份自2021年11月1日上午9時正起恢復買賣。