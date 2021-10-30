東方日報B1：港股10月脫咒 後市仍存憂
2021年10月30日 00:20
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恒指於10月最後一個交易日收跌。(中新社圖片)
內地股市及隔晚美股做好，港股卻獨憔悴，在10月最後一個交易日收跌178點。惟綜觀恒生指數全月計表現尚算爭氣，累計反彈802點，兼扭轉過去4個月跌勢，成功打破「傳統股災月」魔咒！不過，觀乎港股近日表現已相對月初走樣，內地監管政策、中美關係等因素仍未明朗，分析認為市況正值「多事之秋」，後市隨時重現跌勢。
恒指周五(29日)甫開曾挫241點，低見25,314點後見支持，跌幅曾縮至39點；午後卻復挫逾200點，最終收報25,377點，跌0.7%。連挫4日之下，恒指全周累計瀉749點，終止連續4周的升勢。國企指數失守9,000點大關，收報8,961點，跌90點；科技指數收報6,375點，跌69點。港股總成交1,265億元，港股通淨買入7.34億元。
港股轉弱，主要是面臨「內憂外患」夾擊！日前美國稱或會關閉3家內地國有電訊公司的在美業務，近日又再出招封殺中資企業之際，周五傳出市場監管總局對《互聯網平台分類分級指南(徵求意見稿)》公開徵求意見，提到超大型平台經營者應建立健全數據安全審查與內控機制，對涉及用戶個人訊息的處理、數據跨境流動，涉及國家和社會公共利益的數據開發行為，必須嚴格依法依規進行。
國家互聯網信息辦公室亦就數據出境安全發布徵求意見稿，提出數據處理者向境外提供在內地境內營運中收集和產生的重要數據和個人訊息時，應當依規進行安全評估。若出境數據中包含重要數據、累計向境外提供逾10萬人以上個人訊息等情形，亦需要申報數據出境安全評估。
網上診療監管新政之下，內地互聯網醫療股受壓，平安好醫生(01833)瀉14.94%，報37.85元，創52周新低。
主宰港股大部分升跌的中資科網股經過一輪監管風暴洗禮後，月內出現反彈，帶動科指全月亦漲274點或4.49%。惟該板塊近期進入整固，周五騰訊控股(00700)股價挫1.47%，以全日低位481元收市，更遭券商野村下調其目標價至621元。
傳成美國打壓對象引發股價急挫而停牌的百富環球(00327)更漏夜發公告，證實美國聯邦調查局與海關及邊境保護局對其全資附屬Pax Technology的佛羅里達辦事處及倉庫執行授權搜查，並取走若干物品，且與若干僱員面談。公司指不知悉亦無發現有關當局就行動主題或目的發布聲明，亦不知悉任何就該事件對集團提出相關指控，強調該附屬已恢復正常運作。百富與母公司高陽科技(00818)下周一復牌。
展望11月股市變數甚多，先後有藍籌股把握時間在市場「抽水」集資，且規模均超過百億元。本周繼李寧(02331)配股集資後，市傳股價於10月累彈逾兩成的比亞迪股份(01211)，擬以較周五收市價折讓最多7.78%的作價，配售5,000萬股，籌逾18億美元(約140.4億港元)，用作營運資金、償還債務、研發及一般用途。
另外，周五停牌的雷蛇(01337)於收市後公布，大股東兼董事長陳民亮及第二大股兼非執行董事Lim Kaling，正與金融投資者談洽，以探討一項潛在交易可能性，其交易結構尚未確定，或導致公司股份作全面要約，而公司股份將於下周一復牌。
時富財富管理董事總經理姚浩然指，市場續關注中美關係及內地監管政策，令港股走勢落後美股，恒指重上9月初高位，料未來會於25,000至26,000點區間上落，若恒指再失守25,000點關，大市或再轉弱。
港股美國預託證券(ADR)周五早段仍偏軟，阿里巴巴(09988)報161.6元，較香港收市價低1.4元，騰訊報475元，較港略低6元。按比例計，相當於恒指跌58點。
內地股市方面，人民銀行繼續大手「放水」，連續5日進行2,000億元人民幣逆回購，A股先跌後回穩。滬綜指報3,547點，收升0.82%，深成指報14,451點，升1.45%；創業板指數報3,350點，升2.2%；總結全月，滬綜指累跌0.58%，結束兩個月升勢，深成指累漲0.99%，扭轉3個月跌勢。