東方日報B1：港股10月脫咒　後市仍存憂

內地股市及隔晚美股做好，港股卻獨憔悴，在10月最後一個交易日收跌178點。惟綜觀恒生指數全月計表現尚算爭氣，累計反彈802點，兼扭轉過去4個月跌勢，成功打破「傳統股災月」魔咒！不過，觀乎港股近日表現已相對月初走樣，內地監管政策、中美關係等因素仍未明朗，分析認為市況正值「多事之秋」，後市隨時重現跌勢。

恒指周五(29日)甫開曾挫241點，低見25,314點後見支持，跌幅曾縮至39點；午後卻復挫逾200點，最終收報25,377點，跌0.7%。連挫4日之下，恒指全周累計瀉749點，終止連續4周的升勢。國企指數失守9,000點大關，收報8,961點，跌90點；科技指數收報6,375點，跌69點。港股總成交1,265億元，港股通淨買入7.34億元。

港股轉弱，主要是面臨「內憂外患」夾擊！日前美國稱或會關閉3家內地國有電訊公司的在美業務，近日又再出招封殺中資企業之際，周五傳出市場監管總局對《互聯網平台分類分級指南(徵求意見稿)》公開徵求意見，提到超大型平台經營者應建立健全數據安全審查與內控機制，對涉及用戶個人訊息的處理、數據跨境流動，涉及國家和社會公共利益的數據開發行為，必須嚴格依法依規進行。

國家互聯網信息辦公室亦就數據出境安全發布徵求意見稿，提出數據處理者向境外提供在內地境內營運中收集和產生的重要數據和個人訊息時，應當依規進行安全評估。若出境數據中包含重要數據、累計向境外提供逾10萬人以上個人訊息等情形，亦需要申報數據出境安全評估。

時富財富管理董事總經理姚浩然指，市場續關注中美關係及內地監管政策，令港股走勢落後美股，恒指重上9月初高位，料未來會於25,000至26,000點區間上落，若恒指再失守25,000點關，大市或再轉弱。

內地股市方面，人民銀行繼續大手「放水」，連續5日進行2,000億元人民幣逆回購，A股先跌後回穩。滬綜指報3,547點，收升0.82%，深成指報14,451點，升1.45%；創業板指數報3,350點，升2.2%；總結全月，滬綜指累跌0.58%，結束兩個月升勢，深成指累漲0.99%，扭轉3個月跌勢。