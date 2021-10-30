美股3大指數齊創新高　道指升89點

市場消化大型科技股季度業績表現，美股3大指數同五(29日)齊創收市新高。道指收報35,819點，升89點或0.25%；標指收報4,605點，升8點或0.2%；納指收報15,498點，升50點或0.33%。

雖然美股仍於高位附近徘徊，惟富國銀行策略師Christoper Harvey指出，市場情緒或過分樂觀，做淡美股的倉位整體偏低。他認為，長遠而言這種情況會令人擔憂，因為淡倉通常有助於在遭遇意外風險或衝擊時緩解市場的波動。惟該行估計，業績期過後整體淡倉水平或有所回升。

受累供應鏈危機，亞馬遜業績遜預期，股價全日跌2.15%，收報3,372.41美元；蘋果公司(Apple Inc.)股價同樣在業績後挫1.81%，收報149.81美元。

全球能源危機及油價飆升下，油企業績表現強勁，雪佛龍截至9月底止季度收入按年增長82.85%，至447.1億美元；並且純利61.11億美元，虧轉盈，其股價升1.3%，收報114.49美元。

另一美國石油巨擘埃克森美孚上季同樣扭虧為盈，錄得純利67.5億美元；每股經調整盈利為1.58美元，為4年來最高，其股價收市微升0.23%，收報64.47美元。

總結全周，道指、標指、納指分別累升0.4%、1.33%、2.7%。