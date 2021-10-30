陳鳳珠：內房調控或放寬　樓市回暖

港股於本周出現顯著回吐壓力，雖然失守10天線水平，但50天線25,300點成重要支持。由於近日投資氣氛回暖，料資金將會陸續部署入市，恒指後市仍然樂觀。

近期中國人民銀行因對沖稅期高峰及政府債券發行繳款，於公開市場作較大額度的逆回購操作，以增加市場的資金流動性，鑑於內地公布第三季經濟數據後，人行似乎仍以較為靈活的貨幣工具以維持市場資金流情況，料未來降準的機會減低。

國務院或於內地展開房地產稅改革試點工作，實施時間由國務院確定，試點期限為5年。房產稅有機會於明年初展開，而試點城市或會選取重點一、二線城市，因相關城市的樓價上升速度較快、成交較多，預計深圳、全國首個提出「去房產化」的海南及共同富裕示範區的浙江被納入的機會較大。

由於房產稅的實施將會增加成本，或有助打擊炒樓行為，同時有望增加二手市場供應，料可紓緩住房供需不平衡的情況，優化資源配置，令樓價漲幅更平穩。雖然開徵房產稅或增加對樓市發展的憂慮，但預期不會影響剛性需求，且房產稅有助減輕投機炒作，為推動樓市健康發展的措施之一，未來市場應關注房產稅率及徵稅標準等。

另外，國統局公布的9月份70大中城市商品住宅銷售價格情況，各城市的新建及二手住宅銷售價格按年漲幅均出現回落，而一、二線城市的新建住宅銷售價格按月持平，二手住宅銷售價格按月下跌，反映內地樓價漸趨平穩。

經過今年較嚴厲調控後，內地樓市發展將更為穩定，而近日內地持續釋放樓市維穩信號，預期調控或會放寬，相信內房行業於第四季基本面將逐步改善。國務院表示內地房地產合理資金需求正得到滿足，而中銀保監亦要求內銀對首套購房者於貸款首付比例及利息方面給予支持，10月內地多個城市的房貸利率出現下跌，信貸環境改善，內地樓市有望回暖。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)