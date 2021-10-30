麥嘉嘉：保值需求增　金價可追落後

美國聯儲局早前公布的褐皮書顯示，在9月初至10月中，12個轄區的經濟活動稍為放緩，但整體工資和物價卻有上漲壓力。受訪商店指，因消費者需求強勁，決定上調產品價格，部分地區高物價可能持續。

美國9月消費物價指數(CPI)按年升5.4%，為自2008年以來最大月度升幅，若以10年期國債孳息率計算，更出現實質負利率。實質負利率情況加劇，作為對沖通脹及貨幣貶值的工具，黃金具投資價值。

實質利率與金價呈反向關係，即實質利率下跌，金價上升。自2000年至今，實質利率與金價的關聯系數更跌至超過負0.7水平。根據歷史表現，在各類資產中，黃金於通脹攀升期間的表現最為突出，其次為石油和煤炭等商品。由於油價由年初至今已累升超過七成，但同期金價卻下跌6%，因此黃金有追落後之勢。

從資金流分析，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)倉位數據顯示，截至10月12日止，投機者所持期金淨倉合約數目有見底反彈迹象，黃金平淡倉趨勢有上升迹象，反映看淡投機活動正在减弱，短線有利支持金價向上突破。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)