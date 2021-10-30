1周10大驚奇︰內地或禁跨境炒股　逾萬億持倉套現勢爆股災

中國監管浪潮不斷，近日有人行官員點名批評跨境網絡券商「無照駕駛」，等同於非法金融活動，意味內地居民將不能透過這些灰色渠道持有港股、美股等海外資產。參考此前內地針對補習行業時雷厲風行的「一刀切」做法，若完全封殺跨境網絡券商，恐怕會引發另類的「擠提」，估計有數以萬億元計的股票面臨拋售，衝擊全球股市！

【1、內地或禁跨境炒股 恐觸發數萬億元股市拋售潮】

近期監管風暴吹向跨境互聯網券商，有人行官員早前表示，跨境互聯網券商未在中國獲得許可，如通過互聯網為中國客戶提供境外證券投資服務，屬於從事非法金融業務。此番言論恐怕預示當局即將出手整治，由於內地投資者多數透過「灰色渠道」投資境外股票，故影響必然甚廣，甚至有機會觸發環球股災！

有中資券商引述數據指，內地投資者2022年海外投資規模預計達到3.5萬億美元(27.3萬億港元)，其中27.7%投向股票市場。而在今年，估計內地投資者有2.8萬億美元(21.84萬億港元)的海外資產，假設其投向股票的比例相近，亦有近6.5萬億美元的海外股票資產。

數據亦顯示，截至2021年首季，單計兩大跨境網絡券商的客戶資產規模總計已達809億美元(6,310.2億港元)。據人行金融穩定局局長孫天琦的說法，這些券商的存量入金帳戶有55至80%來自內地。

從上述數據可見，假設內地短期內完全封殺跨境炒股，恐波及少則數千億、多則數萬億港元的資產，若內地投資者因監管法規原因而盡沽手上持股，恐怕會導致規模達數萬億港元的股票遭拋售，而港股主板日成交不過1,500億港元左右...

【2、印度神童示警！明年3、4月有大股災】

印度神童阿南德預言的報道，未來半年，全球恐怕將會多災多難，分別是疫災、股災及寒災！阿南德指，由今年12月至明年5月份，世界將會發生一連串難題，包括12月新冠疫情有機會再大爆發，因此提醒各國小心、別放鬆防疫。

而去到明年3、4月，恐怕會有一場震驚世界的「股災」，於是提醒全球投資者注意。至於寒災，則是今年冬天至明年5月會出現嚴寒，氣溫冷且有大雨的狀況會困擾亞洲、歐洲等地區。他預料，要明年下半年才有好日子過。

為何他會上述的看法？他曾透露，全球經濟因疫情而動盪，「火星與土星合相」可能令其他經濟體亦受影響，料印度股市泡沫化可能會擴大(結果真的近期屢創新高)，又指下波「股災」將在明年3至4月期間發生，投資者不可輕視。

據悉，1922年曾發生過火星與土星合相，當時正值世界性股災，後果相當慘烈。因此，明年的「雙星合相」是不祥之兆。

【3、逾百貨櫃船堵美港口 慘況恐延至明年首季】

葉氏強調，供應鏈危機不是出於船公司方面，而是碼頭吞吐量不足、當地亦沒有足夠的貨車司機接櫃，冀當地政策正視及處理問題。他預期，堵塞情況最少持續至明年第一季。

傳統消費旺季臨近，葉氏認為，整體運費會維持現時水平，強調該企「不想加價」，並將與客戶多簽長期合約。他指，歐美國家因疫苗接種情況理想，經濟復甦及消費需求較強，故加班船亦被派往當地航線，惟擔心其他接種率較低的國家疫情反覆，影響全球經濟。

面對商品市場的供需不平衡，以及航運出現瓶頸，新加坡金融管理局(MAS)早前亦警告，指相關情況將於短期內持續。MAS認為，隨着當地人力市場持續復甦，薪金亦會穩步上升；若疫情穩定後，消費需求將上漲，商業成本將轉嫁至消費價格中。故該機構估計，當地今年整體通脹率為2%，明年則介乎1.5至2.5%。

【4、受疫情拖累 逾八成亞太區企業利倒退】

此外，貿易信用保險公司裕利安宜調查發現，亞太地區有81%企業表示，受疫情衝擊而導致盈利倒退。其中，盈利下跌介乎11至30%的企業數最多，佔32%；更有10%的企業承認其利潤下降幅度高達50%或以上。

該報告訪問亞太區26個行業，共536位企業負責人，發現盈利能力遭受最大影響的3個行業，分別是電子、食品和服務業。另外，有72%大企業表示，疫情為他們帶來其他影響，其中面臨最大的挑戰包括窒礙其海外市場增長和融資困難。

對於未來一年的業務重點，38%的受訪者將現有業務實現增長列為首要目標；其次是開拓新市場和新客戶，以及通過提高信用和風險管理水平以減少損失，分別有27%及20%。

【5、內房危機擴散 穆迪：亞洲高收益債風險升】

信貸評級機構穆迪發表報告，鑑於信用質素惡化及融資受限，亞洲高收益債券發行人將面臨再融資風險。

穆迪表示，評級為B2或更低的發行人比例，由去年底的31%升至37%，在10月對中國房地產行業採取一系列負面評級行動後，該比例進一步上升。

報告指出，嚴格的貸款規定及低迷的投資氣氛，限制內房企業的融資渠道，2022年至2026年到期債務中，中資企業債佔64%。報告認為，對於非地產行業的公司而言，離岸市場利差上升可能也會令它們的再融資計劃受到挑戰，將繼續轉向期限較短的債券。

【6、Apple因供應問題損失60億美元】

供應鈄問題拖累大型企業盈利，股市亦。蘋果公司(Apple Inc.)上季收入按年增29%至834億美元，市場預期為848.5億美元，為2018年來首次遜預期；淨利潤按年增62%至205.51億美元。行政總裁庫克表示，供應限制的影響將比預期惡化，對假日季度的影響將更嚴重，供應因素造成了60億美元的負面影響。

財務總監Luca Maestri預期，供應限制對今財季造成的負面影響要大，而由於不確定性，蘋果沒有提供業績指引預測。電商巨頭亞馬遜亦警告，因應供應問題而導致的成本上升，本季有機會經營利潤有機會「見零」。

【7、全球通脹似失控！內地紙商「一日一個價」】

受限廢令、限電及煤炭等大宗商品漲價影響，中國造紙業出現漲價潮，上游造紙龍頭甚至一天就發出6張「漲價函」。業內人士分析，年底前仍是傳統旺季，紙價將維持高位上漲趨勢。

據悉，於周一(10月25日)下午，玖龍紙業1天內連發4封「漲價函」。僅僅過了一天，周二(10月26日)，玖龍紙業再次發出6張「漲價函」，宣布自11月1日起，旗下7大基地將全面調升瓦楞紙、牛卡紙價格，漲幅普遍在每噸100元人民幣。玖龍紙業在「漲價函」中提到，本次價格調整是由於廢紙、煤炭、化工等原輔料持續大幅漲價，導致造紙成本飆升。

文化用紙也齊步上漲。10月以來、金光紙業、晨鳴紙業、華泰紙業等紙企，先後對旗下的文化紙發布漲價通知，漲幅普遍在每噸300元。加價的理由是受動力煤(發電用)等能源、化工原材料價格大幅上漲影響；華泰紙業更明確表示，因生產成本增加，公司已處於全面虧損。

【8、中國鎂出口大減 令數百萬歐洲人面臨失業？】

外媒報道，鎂是製造汽車零件不可或缺的材料，全球多達87%的金屬鎂初級產品由中國生產，而歐洲更有93%鎂由中國提供，令歐盟各國深感憂慮。因為歐洲金屬鎂的庫存，可能於11月底告罄，可能危及歐洲汽車工業，甚至波及飛機及電子產業。

事實上，鎂是一種製造鋁合金的關鍵原材料，由汽車變速箱到轉向器、座椅框架及油箱蓋等多種零件，都需要用鋁合金。

外媒稱，最近一年內，鎂價格由每噸2,000美元飆升至1萬美元。價格暴升後，同時遇上中國限電限產，令鎂供應量急跌。歐洲汽車製造商協會上周曾向歐盟委員會提交公開信，指若歐洲的鎂庫存於11月底前消耗一空，將威脅汽車乃至包裝等數千家企業和數百萬個工作職位，造成企業關閉、失業等災難性影響。

專家表示，歐洲、日本及中國汽車業都因為晶片而出現減產現象，現時再加上鎂短缺，可能對汽車及鋁業造成嚴重衝擊，車廠面臨更高生產成本及潛在減產威脅。

【9、美國對超級富豪加稅計劃曝光 料700人需繳千億元】

美國政府向超級富豪加稅如箭在弦，參議院民主黨人公布了計劃的細節．該計劃將可課徵數千億的稅收。此舉將有助於為總統拜登的社會福利支出計劃籌集資金，該計劃的目標人群為中低收入人群。

上述加稅計劃適用於連續三年資產至少達到10億美元，或連續三年至少賺取1億美元的納稅人，這意味着有大約700人會受到影響。

這項計劃獲參議院財政委員會主席Ron Wyden的支持，這是民主黨人連續數週談判的結果，旨在找到能獲得黨內幾乎所有人支持的對富人徵稅的途徑。Wyden相信，同僚們以及選民會廣泛支持這項計劃，把更多的稅負轉嫁給最富裕的人群。

即便計劃通過，徵收大量的稅賦也需要應對有可能出現的法律挑戰和鑽空子的現象。Wyden的辦公室預計，該計劃將可課徵數千億的稅收。

【10、英國零售聯盟警告：聖誕前零售商品價格恐升 原因係...】

英國零售聯盟(BRC)報告指出，英國10月份商店商品價格月增0.4%，年減0.4%，創下2020年1月以來最小年減幅度。價格上升原因來自食品價格上漲，較去年同期上漲0.5%；並警告零售商品價格在聖誕節前恐會上漲。

BRC執行長Helen Dickinson稱，勞動力短缺、供應鏈問題和大宗商品價格上漲，均導致成本上升，且已開始滲透到消費者身上。有大約3/5的零售商計劃在聖誕節前提高售價。

BRC的商店價格指數涵蓋範圍，較英國央行的消費者物價指數(CPI)更窄，英國8月CPI達3.2%，觸及2012年以來新高。

英國央行首席經濟學家Huw Pill上周曾經預測，英國通脹可能很快就會達到5%，是英國央行目標水準的2倍多。市場預計，英央行下周將開始實行疫情以來首次加息。事實上，央行表示天然氣價格飆升，恐對通脹預期構成「嚴重上行風險」，警告明年第2季通脹率可能維持在4%以上。

歐洲研究機構GfK早前公布的數據顯示，因對經濟前景的憂慮，英國10月消費者信心指數連續第3個月下跌，並創下2月份以來新低。GfK客戶戰略總監Joe Staton表示，有許多因素打擊消費者信心，如燃料及食品短缺、通脹飆升拉低家庭開支、利率可能上升影響借貸成本，以及新冠肺炎感染率仍攀升等。