致富智庫：不同階段退休方案大不同　部署宜早不宜遲...

「財富自由」是人生中最艱巨的挑戰，大部分人的理財計劃中都包括儲蓄，但存款息率往往跑輸通脹。為了確保自己在退休前就可早日享受真正的財務自由，大家必須在不同年紀作出相應的理財部署及投資。事實上，社會保障福利往往不能涵蓋退休時的所有支出，因此，投資永遠不會嫌早，盡早享受複合增長的威力，對達成目標可謂事半功倍。

誠然，人生不同階段都會有不同的目標，以下將會由20歲的打工仔講起，每10年為一個關鍵位，跟大家一同分享財務策劃的重要性。

【20歲：每月儲20%人工 積金宜押注股票】

20多歲的年輕人距離退休還有很長的路要走，但正因為年輕，可以趁早利用複合增長，以達成財富增值的目標。

第一件事是至少儲起月薪的20%，若將其提高至25%或以上，未來便可更安心。如果再等10年才滾存，屆時則需要儲起40%。按統計署去年第4季綜合住戶統計調查指，15至24歲打工仔的月入中位數為1.3萬港元。假設於22歲投身職場，以月儲20%薪金計，即每月可儲2,600元，25歲時可儲得逾9.3萬元。

強積金方面，年輕人可承受風險的能力高，建議把較大比例投放在高風險、高回報的資產，例如環球股票基金及美國股票基金等，透過「複息效應」滾存。若對所有的投資選擇感到困惑，不妨選用俗稱懶人基金的「目標日期基金」(Target Date Fund)，其會根據投資者希望退休的時間而自動選擇適合的股票和債券組合，前期股票比重可達90%。

【30歲：訂長遠儲蓄目標 預半年使費應急】

30歲起便踏入人生新階段，不少人會結婚、買樓及養育小朋友等，故要養成儲蓄習慣，可先以短期目標為首要選擇，如出國旅行或買車，之後再從約束力較高的工具入手，像零存整付、交易所買賣基金(ETF)定期定額供款，或是儲蓄保險等。從而建立起長期、有規律的儲蓄習慣，達成置業等更長遠的目標。

剛開始儲蓄的人應該制訂每月預算，尋找可節省的使費，至少留下30%收入。專家建議最少要儲起6個月生活費作應急錢，即使失業仍能應付生活，餘下的金錢再考慮作其他用途；最理想是把可動用資金的50%用於投資股票或成長型基金，35%用於債券、保險。保險方面可選繳費少的定期保險及意外保險等，其餘15%用於活期儲蓄。

此外，40歲前亦應計劃好退休的年齡，從而計算出退休的總開支，建議可使用投資委員會的退休計劃計算機，輸入年齡、退休年齡、預期壽命、預期退休後每月生活開支及通脹率等因素，便能計算出需要多少額外收入。清楚退休藍圖後，便可以計算每月的儲蓄及投資目標。

如果想置業，便要留意樓按事宜。皆因香港樓價至少數百萬元，絕大部分人置業需要申請按揭貸款，按揭最長還款期為30年，但銀行一般以70或75歲減去目前年齡作為最長的按揭還款年期。若借款人已到50歲，最長還款年期便只有20至25年。所以應該在有負擔能力下愈早申請按揭，還款年期便可愈長。

【40歲：降理財計劃風險 以保障家人為主】

這10年會遇到的挑戰是高昂的支出，很容易讓退休計劃的步伐變得落後。40多歲人士應留意自己生活方式的轉變，因正值事業高峰期，隨着收入增加，會令人想花費更多，提升生活質素反而會影響退休部署。

在這個年紀應該購買便宜的汽車、避免放無薪假期，以及檢討自己是否總是選擇升級產品或服務，下意識地減少支出，目標應至少儲起每月收入的40%。另外，建議可制訂一項策略，先決定每次加薪、派發花紅和一次性的意外收穫中，多少錢會投入到退休儲蓄帳戶。

這階段不少人已有小孩，而子女教育期接近20年，期間教育及生活費用不斷增加，雖建議將40%資金投資在股票或增長型基金，但需比20至30多歲時更加規範風險，故另外的40%宜用於存款或國債，尤其要儲備教育基金，其餘10%用於保險，10%為家庭緊急備用金。此外，宜盡早替小朋友做教育規劃，控制好家庭支出，讓自己在準備退休、孩子上大學時，一家人都無後顧之憂。

【50歲：留80%收入退休 適量買債券保險】

年屆50歲，步入即將退休階段，應每月儲80%收入作退休規劃。此外，需計清楚自己的退休收入，樂觀點，可估算為30年以上的退休生活留下多少錢、需時多久，以及最終可儲蓄的金額，從而調整儲蓄及投資目標。

較早生兒育女的人士，由於其子女已開始工作，這時候適合擴大投資。資產配置方面，可以將家庭30%資金用作高風險投資，如股票、外匯、期貨、股票類基金，另將40%資金用作儲蓄、債券及保險，最後的20%資金用於養老投資，買養老保險及年金等。當然，還有10%的資金是應急備用金。

不過，到了臨近退休的幾年，投資的風險比例應逐年減少，強積金可選擇預設投資策略(DIS)，於50歲後自動每年降低風險直至64歲，後期股票比例約20%，或自行調配更多的比例至債券市場基金。

【60歲：投資要轉趨保守 股票佔資產10%】

這10年應假設自己能活到95歲，並計劃30年的晚年生活。但退休期的投資及消費都適宜較保守，理財原則是以穩健、安全及保值為目的，建議10%資金用於高息股票或股票基金，50%用於定期儲蓄及債券，餘下40%用於活期儲蓄。

打工仔到達退休年齡時，可選擇一筆過提取自己的強積金結餘，或在65歲後延遲提取。若本身並不急於用錢，建議可保留在強積金計劃內繼續投資，等到70歲才開始提取強積金，或分期取出，這樣或可將回報在有限時間內盡量滾大。

值得一提，若然不懂理財，可考慮向擁有財務相關知識的專業人士請教，如經過認證的理財規劃師，去幫助大家正確地策劃可行的退休方案。