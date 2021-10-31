葉尚志：可再生能源裝機容量持續提升　華潤電力目標26元

港股連升4周後開始出現回整的勢頭，已有到達了階段性高點水平的機會，要注意整固壓力有增加傾向。目前，港股的業績正陸續公布，焦點有逐步轉移至周四(4日)公布的美聯儲議息結果方面，市場估計有宣布縮減買債規模的機會。若屬實，相信將會對港股構成進一步波動的因素，而恒指的中短期支持位見於24,600點，宜注意能否守穩其上。

煤價近期急升，已引起了廣泛的關注，發改委亦已明確了動力煤限價細節，雖然煤價的受控也同時預示着電費上浮的空間不大，但綜合來說對燒煤發電企業是中性偏正面的。

而對於華潤電力，更大的未來亮點是放在可再生能源裝機容量的持續提升，將會從目前的30%多佔比、提升到2025年時的超過50%以上。建議可於20元水平買入，目標看26元，止蝕於17元。

第一上海首席策略師葉尚志