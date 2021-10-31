郭家耀：新能源汽車銷售成未來增長點　永達汽車前景樂觀

強勁的汽車消費需求，加上新車供應不足的情況，銷售折扣率大幅降低，大大提高新車銷售利潤率。市場測算第3季整體及豪華車利潤率分別為3.6%及4.2%，與上半年相比，分別上升0.44及0.54個百分點。管理層預計利潤率將在這兩個月持續提升，其後隨着晶片短缺緩解，車輛交付量有望改善。永達作為國內保時捷銷量最多的經銷商，將能受惠於新款系列推明年出，並預料寶馬的新車銷售毛利率保持健康水平。預期晶片短缺情況於明年首季才緩和，市場估計高檔汽車經銷商的利潤持續上升。庫存周轉率從去年第3季的26.5天改善至今年第3季的23.5天，顯示流動資金管理理想，並推動收益更快轉化為經營現金流。

售後服務方面，第3季收入同比增長5.6%至29億元，管理層重申售後服務收入同比增長20至25%的全年指引。由於新車供應短缺，連帶二手車需求增加，期內二手車交易量同比增長13.4%至18,000輛。

另一方面，投資者亦擔心新能源汽車的直銷模式會對4S店構成威脅，但相信有關擔憂並不成立，新能源汽車與4S店可建立良好合作關係。永達汽車上半年得到許可經營3間新能源汽車店舖，8個新能源汽車陳列室和3個新能源汽車維修中心，並計劃加強與新能源汽車品牌的合作，由於投入開店成本不大，回本期相當快，加上新能源汽車銷售佔比將持續上升，成為未來業績增長點。今次業績公布後，多家投行均調高永達的盈利預測及目標價，顯示市場對業績的認同，股價前景繼續樂觀。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)