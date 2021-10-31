陳政深：港股未擺脫弱勢 贛鋒鋰業現價值博
2021年10月31日 08:30
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港股上周乏善足陳，全周跌近3%，連升4周的走勢斷纜，但總計10月份仍反彈不少，整個10月恒指升了3.2%，是1月份以來最大的單月升幅，亦屬第4季的好開始。然而，走勢上，恒指自7月26日裂口下跌以來所形成的一浪低於一浪形態仍未擺脫，儘管目前指數可站於50天線之上，但不明朗因素充斥，包括監管之風未鬆、中美關係變數大、限電、內房債問題未解決，一旦50天線失守，最壞的情況是恒指再創年內低位。
比亞迪股份(01211)急升一輪之後，在業績後傳出配股消息，然而新能源車板塊預料仍會強勢，環球市場資金近日持續流入相關板塊，加上未來電動車的普及亦將持續，據內地目標，去到2025年，新登記的汽車當中，便須有4分之1為新能涼源汽車；瑞銀估算，去到2030年，全球60%至70%的新車都將會是電動車。在此背景之下，除了電動車製造商之外，整個供應鏈上之電池、傳感器等部件製造商都值得看高一線。
港股當中，其中一隻被視為與產業鏈關係最密切的股份為贛鋒鋰業(01772)，公司為內地最大的鋰化合物生產商及全球最大的金屬鋰生產商，去年其金屬鋰的排名全球第一，氫氧化鋰的產能份額佔全球28%，亦是全球首位。公司今年首3季賺24.7億元人民幣，按年增長6.48倍，具基本因素支持。
走勢上，股份在上月下旬曾失守140港元的頸線，其後在130元覓得支持，隨後走勢似逐步回穩，現嘗試在50天線即150元水平企穩，一旦重上此水平，下一站應有條件挑戰180元的前雙頂位置，以130元作止蝕參考，現價具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)