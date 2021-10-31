陳政深：港股未擺脫弱勢　贛鋒鋰業現價值博

港股上周乏善足陳，全周跌近3%，連升4周的走勢斷纜，但總計10月份仍反彈不少，整個10月恒指升了3.2%，是1月份以來最大的單月升幅，亦屬第4季的好開始。然而，走勢上，恒指自7月26日裂口下跌以來所形成的一浪低於一浪形態仍未擺脫，儘管目前指數可站於50天線之上，但不明朗因素充斥，包括監管之風未鬆、中美關係變數大、限電、內房債問題未解決，一旦50天線失守，最壞的情況是恒指再創年內低位。

走勢上，股份在上月下旬曾失守140港元的頸線，其後在130元覓得支持，隨後走勢似逐步回穩，現嘗試在50天線即150元水平企穩，一旦重上此水平，下一站應有條件挑戰180元的前雙頂位置，以130元作止蝕參考，現價具一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)