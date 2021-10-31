陳樂怡：憧憬加價　呢隻啤酒股可作中線部署...

港股大市交投縮減，港股通南向資金最近1周曾反覆流出。而且企業配股集資活動增加，抽走市場流動性。再加上美國聯儲局將於11月2至3日舉行議息會議，如無意外最快11月中旬縮減買債，市場靜候有關通脹前景及加息步伐的線索，預計投資氣氛將會趨向審慎，限制港股反彈空間，恒指有機會考驗25,000點支持。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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