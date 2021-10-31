陳樂怡：憧憬加價 呢隻啤酒股可作中線部署...
2021年10月31日 09:00
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港股大市交投縮減，港股通南向資金最近1周曾反覆流出。而且企業配股集資活動增加，抽走市場流動性。再加上美國聯儲局將於11月2至3日舉行議息會議，如無意外最快11月中旬縮減買債，市場靜候有關通脹前景及加息步伐的線索，預計投資氣氛將會趨向審慎，限制港股反彈空間，恒指有機會考驗25,000點支持。
聯合國氣候變化大會召開，此前內地發布多份碳達峰、碳中和的重要文件，訂立明確減碳路線圖，包括目標十四五期間，2025年非化石能源消費比重達到20%左右，而到十五五階段，則要確保如期實現2030年前碳達峰目標，到2030年，非化石能源消費比重進一步提升至25%左右。文件提到要推動大型風電、光伏基地建設，建議逢低吸納可再生能源股，首選風電龍頭龍源電力(00916)、具能源轉型概念的華潤電力(00836)。儘管煤炭價格急跌，有助傳統火電廠修復利潤，支持股價短線反彈，但清潔能源為大勢所趨，若傳統電企的新能源業務佔比較少，長遠發展潛力較為遜色。
內地啤酒股自下半年以來顯著下挫，反映疫情重燃對夜生活場所的打擊，以及原料成本上漲。不過，股價經過顯著回調後，個別企業浮現中線吸納價值。而且，市場憧憬隨着成本上漲，啤酒品牌能乘勢加價。事實上，百威亞太(01876)率先宣布核心品牌會在11月起在特定城市加價，加幅介乎3%至10%。其他同業有望跟隨，利好短線股價表現。其中，建議關注青島啤酒股份(00168)，公司持續提升產品結構，發展高端啤酒市場。儘管短期業績仍會受到疫情掣肘，但估值偏低，宜作中線部署。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)