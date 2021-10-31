中國10月官方製造業PMI跌至49.2　低於預期

國家統計局公布，10月份中國製造業採購經理指數(PMI)為49.2，低於市場預期，比上月下降0.4個百分點，亦為連續2個月低於50的盛衰分界線，反映製造業景氣度有所減弱。非製造業商務活動指數為52.4%，比上月下降0.8個百分點，但仍高於盛衰分界線，非製造業繼續保持擴張。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解釋，10月份的製造業PMI中顯示了五項特點。首先，供需兩端進一步放緩。生產指數和新訂單指數分別為48.4和48.8，比上月下降1.1和0.5個百分點，繼續位於收縮區間，製造業生產和市場需求有所減弱。從行業情況看，紡織、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均位於45以下收縮區間，供需兩端景氣水平較低。

第二是價格指數繼續上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1和61.1，高於上月8.6和4.7個百分點，其中出廠價格指數為近年高位。第三是進出口指數小幅回升。新出口訂單指數和進口指數分別為46.6%和47.5%，比上月上升0.4和0.7個百分點。

四是高技術和裝備製造業持續擴張。高技術製造業、裝備製造業PMI分別為52和51.2，高於製造業總體2.8和2個百分點，延續擴張態勢，對製造業總體拉動作用仍較明顯。

最後，趙氏指大型企業運行穩定。大型企業PMI為50.3%，比上月略降0.1個百分點，仍高於盛衰分界線，大型企業繼續保持擴張。中型企業PMI為48.6，按月降1.1個百分點，連續2個月位於收縮區間；小型企業PMI為47.5%，與上月持平，已連續6個月位於收縮區間，以中下游行業居多的中、小型企業生產經營壓力較大。