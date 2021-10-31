通脹進逼！高盛估聯儲局明年7月加息　較預期早一年

外國傳媒報道，高盛集團的經濟學家們表示，他們現在預計通脹將迫使聯儲局在明年7月加息，比之前的預期提前一年。

Jan Hatzius等經濟學家指出，預計聯儲局龐大的資產購買計劃縮減停止後不久，就會將基準利率從0至0.25厘的區間上調。他們預計，聯儲局於2022年11月將會第二次加息，隨後將每年加息兩次。

外界預計，聯儲局主席鮑威爾等官員本周將宣布，從11月或12月開始放慢資產購買的步伐，幅度為每月150億美元左右。雖然決策者們之前對預計會在2022年還是2023年開始加息存在分歧，但投資者們最近幾周愈發斷定，通脹將迫使其在明年加息。

高盛表示，他們做出這一新預測的主要原因是，現在預計通脹將比之前認為的更加頑固。他們現在預計，在縮表結束時，扣除食品和能源的消費者物價指數仍將高於4%。他們在報告中說：「我們認為，從縮表到加息的無縫銜接將因此成為阻力最小的一條路徑。」

聯儲局既有通脹目標，也有就業目標。雖然聯儲局曾表示希望在加息前實現就業最大化，但高盛表示，在通脹遠高於目標，且就業機會較為充沛的情況下，官員們可能會得出結論，認為剩餘的勞動力疲軟大多是結構性或自願性的。