內地逾6成大型房企踩「紅線」　債務爆煲陸續上演？

數據顯示，截至10月29日為止，中國房產信息集團(CRIC)排名的營業收入前30大中國房企中，有2/3已踩到「三道紅線」中的至少一道。

中國政府一直努力推動房地產行業去槓桿化，去年8月訂出針對內房財務健康的「三條紅線」，包括公司剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%及現金短債比小於1，相關企業須在3年內全面完成符合「三條紅線」調整，令房企面臨愈來愈大財務壓力。中國房地產部門發行的高收益美元計價債券(又稱垃圾債)佔全球的近半，10月中國投機級債券孳息率一度突破20%，創10年來最高，凸顯違約風險高企，面臨拋售潮。

CRIC數據顯示，恒大集團和中國鐵道建築集團已踩到「三條紅線」中的兩條，今年以來共有9家房地產開發商爆發債務違約，投資公司Loomis Sayles預期中國會有更多開發商違約。大行野村控股(Nomura Holdings)表示，內地開發商將面臨總額超過5萬億美元的債務，債務幾乎是2016年底的兩倍，超過日本去年整體經濟產出。