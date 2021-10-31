多國央行本周議息　英國利率走向成最大變數

本周包括澳洲央行、美國聯儲局及英倫銀行等央行將舉行利率政策會議，吸引全球市場焦點。

澳洲央行將率先在周二做出相關利率決定。彭博經濟學家James McIntyre稱，這將是一個可能影響市場的決定。

縱使澳洲聯儲此前堅稱指標政策利率將維持在0.1厘，2024年前不會加息，而國債孳息率目標為0.1%是這個承諾的核心要素。

道明證券(TD Securities)駐新加坡高級利率策略師Prashant Newhana表示認為，市場將密切關注澳洲聯儲是否會捍衞2024年4月到期債券0.1%的目標收益率。如果不是，市場將開始猜測，澳洲聯儲是否會在會議上宣布調整目標債券。

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布利率決議，聯儲局主席鮑威爾隨後將召開新聞發布會。

鮑威爾在緘默期之前的最後一次重磅講話表示，現在是縮減購債的時候，但不是加息的時候，當局正步入很快開始逐步taper的軌道，預計2022年年中完成這一過程。

市場預計到2022年9月前聯儲局會有一次25個點子的加息，而到2022年12月底之前將共進行兩次、每次各25個基點的加息。同時，市場還預計美聯儲將按照每月減少國債購買100億美元、減少MBS購買50億美元的節奏逐步縮減QE、開展Taper的進程。

周四市場的注意力將轉向英倫銀行。在一些官員最近表示對價格壓力感到擔憂之後，英國央行的利率決定成為了一個懸念。

英國巴克萊銀行在最近的前瞻報告中稱，目前可以基本排除英國央行在11月加息。如果要解決英國的結構性問題，英倫銀行貨幣政策委員(MPC)會將於12月加息15個基點，隨後分別於明年2月和5月各加息25個基點。