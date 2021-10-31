荷蘭退休基金擁抱綠色投資　擬拋售1340億高碳資產

綠色投資愈來愈受市場重視，荷蘭最大公職人員退休基金ABP基金宣布，將不再對化石燃料生產大廠進行投資，此外它預料2023年第一季將出售大部分價值150億歐元(約1,340億港元)的相關公司持股。

ABP基金目前掌管的資產規模高達5,280億歐元，是全球最有錢也是最具影響力的基金之一。它目前對化石燃料的投資約占資產比重的3％。

事實上，ABP才剛剛轉向綠色投資領域，今年6月該基金仍堅稱退出化石燃料投資，並非是解決氣候暖化的對策。該基金董事長沃特曼(Corien Wortmann)表示，投資策略出現逆轉是因為董事會看到改變的必要性與急迫性。

她指稱，董事會之選擇退出化石燃料的投資，是因為看不到可以推動這些化石燃料生產業者加速能源轉型的機會。未來基金將把重心轉向使用化石燃料的用戶，即是汽車、電力與航空公司。ABP將利用股東影響力來推動他們轉向永續性的能源。

綠色和平組織位於荷蘭分支的氣候與能源負責人歐拉森(Faiza Oulahsen)讚揚，ABP基金的宣布是這場「對抗氣候危機戰役中令人振奮的消息」。他預期ABP基金舉動能引發其他金融業者、化石燃料業者與其他政府跟進。

除了ABP基金，富達國際基金與貝萊德也表明在未來的投資組合，將會更加關注減排的議題。