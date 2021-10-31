旅業蕭條！美國爆航班取消潮　影響數以千計

全球航運受阻有改善迹象，美國航空業卻出現大規模航班取消，由於天候狀況不佳導致人力短缺，周末期間有數以百計航班被迫取消。

外媒寶報道，美國航空公司兩日逾1200個航班取消。西南航空公司也取消逾2000個航班，損失7,500萬美元。

美國航空公司執行長西莫（David Seymour）在致員工的備忘錄中表示，目前的困境是從25日開始，風力強勁的風暴導致公司位於達拉斯(Dallas)樞紐的運力受阻，也延誤了人員為接下來的航班做安排。

美國航空公司透過聲明表示：「隨着整個系統顯示其他天候狀況，機組人員最終無法按他們正常的排班順序飛行，以致我們的人力開始緊繃。」不過，聲明中也寫道公司預計很快會度過這段不正常的營運期。

除了天氣因素外，機族人員短缺也是原因之一。由於疫苗施打逐漸普及，加上防疫限制措施陸續鬆綁，旅行需求隨之提升，航空公司正在試招募更多員工。

美國航空公司表示，公司各項業務都在增加人力配置，近1,800名機艙服務員結束休假返回工作崗位，12月底前還會有超過600名新進空服員加入行列。

西南航空公司也表示正在積極招募員工，目標是要在年底前聘僱約5,000名新員工。