10大屋苑成交月挫12%　康怡花園跌最甘

中原地產指出，10大屋苑於10月全月僅錄150宗成交，按月下挫約12.3%，創22個月單月新低，期內7個屋苑交投報跌，以鰂魚涌康怡花園急跌約69.2%最多，全月只有4宗成交。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告公布後，後市轉趨明朗，入市氣氛陸續向好，惟颱風兩度襲港，以致上半月成交仍慢，拖累全月成交放緩，而下半月一、二手成交則有所加快。若單計周六、日(30、31日)，10大屋苑則錄9宗成交，按周減少2宗或18.3%，當中半數屋苑錄零成交。

本月以康怡花園買賣表現最遜色，相比9月份13宗成交，按月明顯減少9宗，平均實用呎價微跌不足0.1%至約18,721元。反觀同區太古城則有不錯交投表現，中原趙鴻運表示，該屋苑過去兩日雖未錄成交，但10月全月則累錄20宗，按月明顯增加約53.8%，平均實用呎價約20,909元，則較上月回落1.7%。

該公司柯勇表示，將軍澳大型上車新盤反應熱烈，吸走大量二手市場購買力，令區內新都城交投持續放慢，本月錄得13宗成交，較上月減少約13%。二手靜局，業主惟有面對現實擴大議價幅度，本月平均實用呎價約17,064元，相比上月回落約5%，相信待同區新盤銷售告一段落，二手交投才有望回升。

此外，沙田新盤於上半月開售前區內交投氣氛觀望，中原侯惠良表示，沙田第一城於10月上半月僅錄5宗成交，不過同區新盤開售熱賣，帶動氣氛回勇，該屋苑下半月成交急速回升，連錄14宗成交，全月共錄得19宗，但仍較9月少約13.6%。而屋苑在周六、日錄2宗成交，包括10座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以588萬元沽出，呎價約17,982元。

該行伍耀祖表示，施政報告提出建設北部都會區，刺激買家入市意欲，天水圍嘉湖山莊本月睇樓量持續增加，惟因新盤搶佔市場焦點，洪水橋及天水圍亦有新盤推出，不少購買力流向一手市場，以致屋苑成交仍然緩慢，本月錄得24宗成交，平均實用呎價約11,451，較上月分別減少約17%及2.6%。