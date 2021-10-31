大型屋苑交投放緩　居屋熱銷富榮升值逾2倍易手

10月颱風兩度襲港，導致全月二手交投顯著放緩，大型屋苑於10月份僅錄150宗成交，按月下挫約12.3%，並創22個月單月新低。以鰂魚涌康怡花園及東涌映灣園跌勢最急，交投量較9月大跌約69.2%及36.4%。不過居屋市場交投持續活躍，旺角富榮花園一個兩房單位，於已補價自由市場賣730萬元，實用呎價約16,937元，單位約11年升值約2.1倍。

世紀21家天下黎振傑表示，上述屋苑成交單位為14座低層K室，實用面積431方呎，單位座向西面，望內園景。據了解，原業主於2010年8月於自由市場以238萬元購入上址，持貨至今轉售帳面獲利492萬元離場。

利嘉閣蔡庭勇亦稱，將軍澳居屋英明苑C座低層3室，實用面積約401方呎，屬兩房間隔，外望園景，備有裝修及附送傢俬，近日於已補價市場以545萬元易手，呎價約13,591元。單位原業主於2017年8月，以約450萬元在同一市場買入，持貨約4年轉手帳賺約95萬元，物業升值約21%。

單位新買家為90後，於區內坑口租住單位，獲得父母協助繳付首期成功上車。該屋苑本月暫錄約3宗二手買賣，於自由市場約有13個放盤，入場價由580萬元起。

另方面，有買家一筆過付款購入屯門居屋富健花園單位。祥益黃慶德透露，該項目6座高層J室，實用面積約484方呎，屬兩房間隔，減價約15萬元，獲綠表客於未補價第二市場以435萬元承接作自用，呎價約8,988元，略高於市價。原業主於1998年於第二市場以約101萬元買入，轉手帳面獲利約334萬，單位升值約3.3倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》公布後市況轉趨明朗，惟10月兩度受到惡劣天氣影響，以致上半月成交較慢，拖累全月成交放緩。若單計過去周六、日，該批屋苑錄9宗成交，較對上一周少約18.2%，當中半數屋苑未聞交投。

大型屋苑方面，10月份以康怡花園買賣表現最遜色，中原楊文傑指出，相比9月份錄13宗成交，上月明顯減少9宗，平均實用呎價約18,721元，對上一宗個案為B座高層11室，實用面積約502方呎，上周以850萬元易手，呎價約16,932元。

映灣園上月成交亦顯著下挫，該行曹嘉華稱，屋苑10月份僅錄7宗成交，比起9月份的11宗為少，而過去兩周更未有錄得任何買賣紀錄，對上成交已是上月中售出的5座高層E室，實用面積約543方呎，成交價720萬元，呎價約13,260元。

而區內有新盤推出的二手屋苑買賣均錄跌幅，中原柯勇表示，將軍澳大型上車新盤吸走大量購買力，區內新都城上月錄13宗成交，較9月減少約13.3%。二手淡靜，業主面對現實擴大議價幅度，令平均實用呎價回落約5%，上月報約17,064元。

至於沙田新盤於上月開售前，區內交投氣氛觀望，該公司侯惠良表示，沙田第一城於10月上半月僅錄5宗買賣，不過當同區新盤開售並取得理想銷情，帶動氣氛回勇，下半月成交急速回升，連錄14宗買賣，全月共錄19宗，但仍較9月少約13.6%。而屋苑在過去兩日則錄兩宗成交，包括10座高層H室兩房戶，實用面積約327方呎，以588萬元沽出，呎價約17,982元。

此外，九龍區主要屋苑交投亦普遍下跌，其中荔枝角美孚新邨上月錄19宗成交，按月下跌約5%。美聯吳志輝表示，屋苑月內錄兩宗沒電梯直達的頂層單位，包括2期百老匯26號頂層戶，累減約280萬元或約22.2%，以980萬元獲承接，呎價約12,189元。