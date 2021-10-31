【深度解構】惡性通脹與普通物價升有何不同？

綜合媒體報道，從燃料到電腦晶片，再到住宅，甚至還有菠菜，各種商品的價格飆升，讓一些人對「惡性通脹」的幽靈憂心忡忡。

最近幾天，網上搜索這個詞(惡性通脹)的次數激增；此前Twitter行政總裁Jack Dorsey稱惡性通脹正在「發生」，從而在這個社交媒體平台上引發熱議，引來從Ark Investment Management的「女股神」伍德(Cathie Wood)和SpaceX的馬斯克回應。

這個詞讓人聯想到手推車裏裝滿現金，以及等待分配救濟食物長隊的灰暗圖片，但如今，諸如委內瑞拉等國家物價飛漲仍然是個問題。而對美國和世界其他主要經濟體的影響則沒有那麼大。雖然物價逐步上漲反映經濟的健康和增長，但隨着全球各地解除疫情封鎖，引發價格突然上升，還是造成了政治上的焦慮，讓各地央行處於兩難困境，金融市場也重新定價。

【現在有多大通脹？】

生活成本的年度變化是十年來最大的，國際貨幣基金組織(IMF)編制的一個全球通脹指標，預測2021年物價漲幅將創下十年以來最大。2020年由於沒有人去商場購物，價格下跌或持平，因此與一年前相比，最近的漲幅似乎較大，讓消費者倍感痛苦。美國的通脹指標自2008年以來首次超過5%，巴西通脹突破10%。土耳其下周可能會報告通脹達到20%。

不過，距離上個世紀見到的高點還有很長的路要走。美國消費者在1980年曾遇到略低於15%的通脹高峰，而IMF的全球通脹指標受到蘇聯解體影響在1993年時候達到了接近40%的水平。

【甚麼引發通脹？】

這個棘手的問題幾十年來一直困擾着經濟學家。一個受青睞的理論集中在供需之間的不平衡。商品或服務供應過少，再碰上消費者需求過多，這些因素本被認為會刺激價格飆升。而工人太少難以滿足服務需求，會推高工資，也就是勞動力成本，也促使公司提高價格。隨着全球解除疫情封鎖，今天似乎正在發生這種情況。

另一個流行的理論集中在貨幣供應上，即流通中的貨幣太多，最終意味着供應有限的商品和服務的價格上漲。已故美國著名經濟學家、芝加哥經濟學派領軍人物、貨幣學派的代表佛利民的說法是，一切都是錢的問題。問題在於貨幣最終可能會變成儲蓄，或者通脹可能主要影響金融資產，而不是實體經濟中的成本。例如，儘管日本的貨幣基礎自2013年初以來增長了3倍多，但通脹卻已遠離這個國家多年。

【惡性通脹有何不同？】

惡性通脹是指通脹變得如此之高，以至於普通家庭發現，如果不讓生活水平大幅下降，就難以為繼。德國在魏瑪共和國時期就是一個典型的例子，當時買一條面包需要一輛手推車的現金。或者，想想蘇聯解體之後的俄羅斯，當時取消價格管制導致家庭一生的積蓄幾乎無法支付一周的食品雜貨。更準確地說，這個詞通常用於消費者價格漲幅達到50%或更高的情況。這顯然比主要經濟體當前的情形高得多。

當前擔憂的原因之一是，過去幾個世紀以來，大多數惡性通脹發生在政府或央行印制大量鈔票之後，要麼是為戰爭提供資金，要麼是在輸掉戰爭之後支付巨額賠償，要麼是因為生產能力遭到戰爭嚴重破壞。雖然應對疫情不是一場常規意義上的戰爭，但它意味着政府支出大幅增加。中央銀行以驚人的速度開動(虛擬的)印鈔機來支持這些支出。自大流行病開始以來，美國、日本和歐洲的中央銀行資產負債表總規模增加了逾10萬億美元，達到24萬億美元以上。

【人們應該有多擔心？】

到目前為止，答案似乎是通脹可能是個問題，而惡性通脹還不足為慮。

貨幣供應的快速成長已經在放緩，現金在經濟中的流動速度已經降至多年低位。這一點很重要，因為過剩的資金只有被用於購買商品或服務時，才會推高價格。像英國和美國這些政府也在削減，或準備削減他們為支持復甦而發行的債券數量，這會進一步減少流動性過剩。

即使是十多年來最強烈的國債拋售，也給那些擔心通脹失控的人帶來了一線希望。在短期孳息率飆升的推動下，央行行長們在考慮提高利率，試圖通過降低需求來遏制通脹，儘管這樣做意味着經濟復甦放緩。這就是為甚麼長期債券保持相對平靜的原因，基準10年美國國債孳息率仍遠低於2厘。