橡樹創始人︰中國未歷經濟不景　勿錯過投資機會

資深投資者、橡樹資本管理創始人兼聯席董事長馬克斯在接受日本媒體訪問時表示，之前中國未曾經歷過經濟不景氣，但今後將與美國、日本一樣經歷正常的經濟盛衰周期，認為「沒理由錯過中國的投資機會」。

中國經濟必須轉型至不依賴於央行調控，過去約30年，中國經濟一直保持增長，沒有經歷停滯期，脫離了發達國家的經濟盛衰周期。馬克斯將盛衰周期稱為「經濟的現實」，他續指，中國經濟要「面對現實」，應要經歷巨大的陣痛和危機，方可過度。

事實上，日本經濟當年因地產泡沫爆破而一沉不起，被問到該如何與中國相比，馬克斯指出，內地中產階層仍未壯大，透過擴大中產階層和鼓勵消費，今後有望保持世界平均水平以上的增長率。同時，他認為中國經濟增長在3到6%之間，美國達2%以上已要「還神」。

橡樹資本多年來在內地投資有破產風險等危機的企業債券和不良債權，他指，中國融資過去並不以經濟周期為前提，其實如果出現周期循環，勢將產生更多不良債權。

對於之前出現禁止課外補習班及限制玩遊戲時間等的監管問題，馬克斯直言，要投資中國，掌握政府想要甚麼才至關重要。