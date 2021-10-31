辣招鬆綁獲利離場　馬鞍山海栢花園705萬元售出

近期樓價有回軟迹象，部分樓市辣招鬆綁貨，業主趁有利潤沽貨離場，馬鞍山海栢花園兩房以705萬元售出，原業主持貨3年帳面賺約105萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區寶翠園2座中層B室，實用面積約665方呎，兩=房間隔，以1,720萬元易手，呎價約25,865元。原業主於2007年以562萬元買入單位，持貨至今帳面獲利1,158萬元，單位升值逾2倍。

●北角慧雲峰中層C室，實用面積約396方呎，一房間隔，獲區外首置客以912萬元承接，呎價約23,030元。單位2014年11月購入價為583萬元，至今升值約329萬元或約56%。

－－－－－－

九龍區

●啟德龍譽1B座中低層D室，實用面積約358方呎，一房間隔，以860萬元沽出，呎價約24,022元。原業主於2017年3月以約675.2萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約184.8萬元，升值約27.4%。

●觀塘凱滙5座低層H室，實用面積約722方呎，三房間隔，原以每月租金3.2萬元放租，最後減至2.6萬元租出，呎租約36元。原業主於2021年3月以約1,479萬元購入單位，按現水平租金計，回報率約2.1厘。

－－－－－－

新界區

●沙田第一城40座高層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，原叫價608萬元，放盤3個月累減45萬元，以563萬元獲承接，呎價約19,824元。原業主於2012年6月購入上址，作價262萬元，持貨9年帳面獲利301萬元，升值近1.1倍。

●沙田溱岸8號1座高層B室，實用面積約937方呎，套三房間隔，獲買家以2,000萬元承接，呎價約21,345元。原業主於2012年6月以1,214萬元購入上址，至今升值約786萬元。

●馬鞍山海栢花園5座低層E室，實用面積約388方呎，兩房間隔，放盤3個月減價53萬元，以705萬元沽出，呎價約18,170元。原業主於2018年7月購入上址，當時作價600萬元，持貨3年多帳面獲利105萬元，升值18%。

●大埔太湖花園15座高層F室，實用面積約526方呎，三房間隔，原開價900萬元，放盤約3個月，累減79.5萬元或約8.8%，以820.5萬元售出，呎價約15,599元。

●元朗好順泰大廈A座高層1室，實用面積約290方呎，兩房間隔，原叫價470萬元，減價4萬元或約0.9%，以466萬元易手，呎價約16,069元。原業主於2018年5月以430萬元購入單位，持貨約3年帳面獲利約36萬元，物業升值約8.4%。