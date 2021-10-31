周末錄逾360宗一手成交　洪水橋及將軍澳項目推新價單應市

新盤持續市場主導成交，消息指出，周六、日(30、31日)市場錄逾360宗一手成交，發展商積極作出推盤部署，洪水橋及將軍澳區均有新盤加推全新價單應市。

●洪水橋#LYOS加推2號價單 涉62個單位

新推單位實用面積205至483方呎，扣除最高13%折扣，折實售價約342.4萬至730.2萬元，呎價約13,782元起。

市場消息指出，項目暫錄超過3,000個認購登記，以首兩張價單共150伙計，超額逾19倍。

●海茵莊園343伙獲認購 新價單折實售388.8萬起

項目周日(31日)加推價單第3號合共312伙，實用面積204至428方呎，戶型涵蓋開放式、一房及兩房間隔，扣除最高3%折扣優惠，折實售價388.8萬至965.5萬元。其中30個單位折實售價低於500萬元，售價最平單位為1座6樓A7室，實用面積204方呎，折實呎價約19,059元，整批折實平均呎價約23,719元。

發展商指出是次屬原價加推，個別單位價格主要是由於樓層、景觀及座向不同而有所調整，以折實價計算，全數售出將可套現約19.4億元。

●信置旗下樓盤10月沽66伙 套逾7.1億元

●LP10連沽兩個連平台單位 總售價逾2135萬元

南豐集團的將軍澳日出康城LP10昨連錄兩宗連平台單位，涉及成交價合共2,135.4萬元。其中1座1樓D室，實用面積608方呎，平台面積247方呎，以1,058.8萬元售出，呎價約17,414元。另一伙為2座1樓D室，實用面積622方呎，平台面積233方呎，以1,076.6萬元沽，呎價約17,309元。

●KOKO HILLS周四發售101伙 入場價797萬元

會德豐地產鄰近藍田港鐵站的KOKO HILL公布最新銷售安排，將於周四(11月4日)發售101伙，其中87伙以價單形式推出，折實售價797.3萬元起。