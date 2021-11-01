東方日報B1：美收水迫眉睫　港股恐級級跌

市場注視美國聯儲局本港時間周四凌晨2時宣布議息會議結果時，一併落實縮減每月買債規模，預期每月減買150億美元，更有美資投行以美國通脹高企為由，預測該局8個月後便重啟加息。儘管分析不排除內地會稍為放寬貨幣政策，惟恒生指數本月預料只會於100天線(現處26,460點)附近橫行整固，而且以內地經濟「麻麻」，港股更有「級級跌」的風險。

就聯儲局主席鮑威爾10月下旬說尚未達到就業復甦目標，市場估計美國本周五會公布10月份美國失業率跌至4.7%，新增非農業職位增至41.3萬個，同月平均時薪按年升幅提高至4.9%。

本次議息會議後設有記者會，即使鮑威爾曾指結束買債之日對加息時間沒有啟示意義，高盛已將美國重啟加息周期的時間預測，提早一年至明年7月，第二次是明年11月，各加0.25厘，之後每年加兩次，主要理據扣除食品和能源的核心消費者物價指數（CPI）到縮減買債完成之日都會高於4%，差不多結束買債就加息可以避免夜長夢多。

聯儲局的資產負債表規模上月中旬突破8.5萬億美元，代表去年3月因應疫情衝擊「放水」後，「銀紙」數量增逾一倍，資產泡沫惹憂。香港中文大學經濟學系副教授莊太量分析，以美股道指為例，其走勢與聯儲局資產負債表膨脹的速度相若，完全反映聯儲局逾一年半的「印錢效應」；現時美國通脹高企在5%，進一步升溫或加速聯儲局縮減買債步伐，但今次「收水」料不會重現2013年發展中國家債價大跌，且貨幣轉弱的情況。

邦德資產管理投資總監梁江直言，即使科技股估值吸引，近期內地反壟斷監管風波尚未平息，已威脅一眾企業的「護城河」，盈利增長速度勢將放慢，因此不急於撈科網股。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城指，市場已充分計入美國宣布減買債因素，問題在於減買多少及何時開始加息。近期美匯指數升穿94，本已對港股帶來負面影響，加上內地10月製造業採購經理指數(PMI)差勁，內房債務問題懸而未決，料恒指將失守50天線（現處25,314點），9月底的雙底頸線(即24,694點)短線能否守穩尤其關鍵，否則港股可能「一底低過一底」。

不過，也許內地會稍為「放水」給港股補底。中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群向內媒表示，「寬信用」將會是內地貨幣政策的重點，比起通脹，擺脫通縮更重要。

莊太量分析，近期市場料人民銀行或「降準」應對「限電限產」導致的經濟下行壓力，助工廠渡過難關，港股有望受惠。

馮氏透露，其基金現時現金佔比偏高但不過一半，港股連衍生工具佔比僅介乎25至30%，以舊經濟股為主，另涵蓋煤炭、石油的商品股。他又提醒，電商直播以至物流股已在10月底率先炒上，預料炒風真正到了「雙11網購節」時會告一段落。

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